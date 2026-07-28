۲۵ تبلت ویژه دانشجویان نابینا به ۱۰ دانشگاه منتخب اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «رونمایی از طرح حمایت از دانشجویان توانخواه»، امروز سه شنبه ۶ مرداد ماه ساعت ۱۰ صبح با حضور حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، نماینده بنیاد علوی، مسئولین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و روسای دانشگاه های منتخب در محل این سازمان برگزار شد.

در این مراسم سازمان امور دانشجویان با همکاری بنیاد علوی به ۱۰ دانشگاه هدف، تبلت ویژه دانشجویان توانخواه، اهدا کرد. این اقدام در راستای فرهنگ سازی و طرح حمایت از دانشجویان توانخواه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت.

این طرح در فاز نخست و با مشارکت بنیاد علوی، با اهدا ۲۵ دستگاه تبلت برای استفاده دانشجویان نابینا در دانشگاه های هدف آغاز شد و در صورت حمایت بنیاد علوی، دیگر دانشگاه ها نیز از این طرح بهره مند خواهند شد.

بر اساس آخرین آمار تجمیعی بیش از ۵ هزار دانشجوی توانخواه شامل دانشجویان نابینا، ناشنوا و معلولان جسمی حرکتی در دانشگاه های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل می کنند که نیازمند اقدامات حمایتی هستند. حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان دراین مراسم از نهایی شدن آیین‌نامه جامع حمایت از دانشجویان توانخواه خبرداد که به زودی بعد از تایید وزیر علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ خواهد شد.