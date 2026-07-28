به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عبدالله جوادی آملی در پیامی به نخستین یادواره ۳۹۸ شهید ارتش شهرستان آمل که دوشنبه شب برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارتش و انقلاب اسلامی، به جایگاه شهید امیر سرلشکر سید مسعود منفرد نیاکی اشاره کرد و اظهار داشت: این شهید از چهرههای متعهد و خوشنام آمل بود که پس از سالها خدمت صادقانه، جان خود را در راه دفاع از اسلام و میهن تقدیم کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت به نقطه یا منطقهای خاص محدود نمیشود، افزود: ملت ایران در طول تاریخ نشان دادهاند که هرگز آغازگر تجاوز نبودهاند، اما هرگاه دشمن قصد تعرض داشته، با ایستادگی و مقاومت از سرزمین و ارزشهای خود دفاع کردهاند.
این مرجع تقلید با اشاره به حماسه مردم آمل در مقابله با مهاجمان در ششم بهمن سال ۱۳۶۰، خاطرنشان کرد: مردم این شهر با فداکاری و تقدیم شهدا، برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند؛ افتخاری که در وصیتنامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی (ره) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
آیتالله جوادی آملی با تبیین آموزههای اسلام درباره جنگ و صلح، تصریح کرد: سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) بر این اساس بود که هیچگاه آغازگر نبرد نباشند و تا آخرین لحظه برای جلوگیری از خونریزی و هدایت انسانها تلاش کنند، اما در برابر تجاوز دشمن نیز با قاطعیت از حق دفاع میکردند.
وی ادامه داد: اسلام حتی در میدان نبرد نیز بر رعایت اخلاق، انصاف و کرامت انسانی تأکید دارد و مسلمانان موظف هستند در همه شرایط، اصول انسانی و الهی را حفظ کنند.
این مفسر قرآن کریم حضور مردم در عرصههای دفاع از کشور را جلوهای از امداد الهی دانست و گفت: هر زمان مردم با ایمان و اخلاص برای پاسداری از دین و میهن وارد میدان شدهاند، نصرت الهی شامل حال آنان شده و این همراهی، رمز پایداری انقلاب اسلامی بوده است.
وی همچنین با اشاره به فرهنگ عاشورا، آن را سرچشمه روحیه ایثار و مقاومت ملت ایران برشمرد و افزود: اخلاص و جانفشانی یاران امام حسین (ع) رمز ماندگاری نهضت عاشورا است و همین فرهنگ امروز نیز ملت ایران را در مسیر دفاع از ارزشهای دینی و ملی استوار نگه داشته است.
آیتالله جوادی آملی در بخش دیگری از پیام خود، با قدردانی از خانوادههای معظم شهدا، نیروهای مسلح و برگزارکنندگان این یادواره، بر ضرورت تقویت همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از هر سخن یا اقدامی که موجب تضعیف وحدت ملی شود، پرهیز کرد و اختلاف دیدگاهها نیز در فضایی صمیمانه، منطقی و همراه با احترام متقابل مطرح شود.
وی حفظ امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی را از مهمترین نیازهای کشور دانست و اظهار امیدواری کرد که با همدلی مردم و مسئولان، مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی با صلابت ادامه یابد.
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