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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

ملت ایران برابر هرگونه تعرض با اقتدار ایستادگی می‌کنند

ملت ایران برابر هرگونه تعرض با اقتدار ایستادگی می‌کنند

آمل - آیت‌الله عبدالله جوادی آملی گفت:ملت ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده‌اند اما در برابر هرگونه تعرض با اقتدار ایستادگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در پیامی به نخستین یادواره ۳۹۸ شهید ارتش شهرستان آمل که دوشنبه شب برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارتش و انقلاب اسلامی، به جایگاه شهید امیر سرلشکر سید مسعود منفرد نیاکی اشاره کرد و اظهار داشت: این شهید از چهره‌های متعهد و خوشنام آمل بود که پس از سال‌ها خدمت صادقانه، جان خود را در راه دفاع از اسلام و میهن تقدیم کرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت به نقطه یا منطقه‌ای خاص محدود نمی‌شود، افزود: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که هرگز آغازگر تجاوز نبوده‌اند، اما هرگاه دشمن قصد تعرض داشته، با ایستادگی و مقاومت از سرزمین و ارزش‌های خود دفاع کرده‌اند.

این مرجع تقلید با اشاره به حماسه مردم آمل در مقابله با مهاجمان در ششم بهمن سال ۱۳۶۰، خاطرنشان کرد: مردم این شهر با فداکاری و تقدیم شهدا، برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند؛ افتخاری که در وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی (ره) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

آیت‌الله جوادی آملی با تبیین آموزه‌های اسلام درباره جنگ و صلح، تصریح کرد: سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) بر این اساس بود که هیچ‌گاه آغازگر نبرد نباشند و تا آخرین لحظه برای جلوگیری از خونریزی و هدایت انسان‌ها تلاش کنند، اما در برابر تجاوز دشمن نیز با قاطعیت از حق دفاع می‌کردند.

وی ادامه داد: اسلام حتی در میدان نبرد نیز بر رعایت اخلاق، انصاف و کرامت انسانی تأکید دارد و مسلمانان موظف هستند در همه شرایط، اصول انسانی و الهی را حفظ کنند.

این مفسر قرآن کریم حضور مردم در عرصه‌های دفاع از کشور را جلوه‌ای از امداد الهی دانست و گفت: هر زمان مردم با ایمان و اخلاص برای پاسداری از دین و میهن وارد میدان شده‌اند، نصرت الهی شامل حال آنان شده و این همراهی، رمز پایداری انقلاب اسلامی بوده است.

وی همچنین با اشاره به فرهنگ عاشورا، آن را سرچشمه روحیه ایثار و مقاومت ملت ایران برشمرد و افزود: اخلاص و جان‌فشانی یاران امام حسین (ع) رمز ماندگاری نهضت عاشورا است و همین فرهنگ امروز نیز ملت ایران را در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و ملی استوار نگه داشته است.

آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از پیام خود، با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای مسلح و برگزارکنندگان این یادواره، بر ضرورت تقویت همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از هر سخن یا اقدامی که موجب تضعیف وحدت ملی شود، پرهیز کرد و اختلاف دیدگاه‌ها نیز در فضایی صمیمانه، منطقی و همراه با احترام متقابل مطرح شود.

وی حفظ امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی را از مهم‌ترین نیازهای کشور دانست و اظهار امیدواری کرد که با همدلی مردم و مسئولان، مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی با صلابت ادامه یابد.

کد مطلب 6901774

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