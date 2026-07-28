به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آژانس اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر استراتژیک نفت خام ایالات متحده به دلیل تبعات تنشها و درگیریهای نظامی در منطقه خاورمیانه همچنان روند کاهشی خود را طی میکند. این ذخایر در هفته منتهی به گزارش جدید، با افت حدود ۳.۷ میلیون بشکهای نسبت به هفته پیش از آن مواجه شده و به سطح ۳۰۷.۷ میلیون بشکه سقوط کرده است.
با این کاهش چشمگیر، حجم ذخایر راهبردی انرژی آمریکا که از سال ۱۹۸۳ میلادی تشکیل شده، اکنون به پایینترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است. تداوم تنشها در خاورمیانه شرایطی را ایجاد کرده که این ذخایر به سرعت در حال نزدیک شدن به حداقل سطح عملیاتی خود یعنی مرز ۲۵۰ میلیون بشکه است؛ سطحی حیاتی که در صورت رسیدن به آن، مخازن ذخیرهسازی از نظر فنی و فشار ساختاری دچار مشکل عملیاتی میشوند و دولت آمریکا برای هرگونه برداشت جدید نیازمند دریافت مجوز رسمی از کنگره خواهد بود.
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند تداوم روند نزولی ذخایر استراتژیک، ابزار نظارتی و توان مانور واشنگتن برای مدیریت و کنترل قیمتها در بازار جهانی نفت را به شدت محدود کرده و ریسکهای ژئوپلیتیک بازار انرژی را افزایش میدهد.
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