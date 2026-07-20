قیمت بنزین در آمریکا از ۴ دلار در هر گالن عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت ایالات متحده روز دوشنبه از مرز ۴ دلار در هر گالن عبور کرد؛ رخدادی که تحت تأثیر افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران و اختلال بیشتر در جریان انرژی از مسیر تنگه هرمز رقم خورده است.

تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان به شمار می‌رود و هرگونه تنش در این گذرگاه، به‌سرعت بر بازارهای جهانی انرژی و قیمت فرآورده‌های نفتی اثر می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت خرده‌فروشی بنزین در سطح ملی آمریکا از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در پایان فوریه، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. داده‌های انجمن خودروسازی آمریکا (AAA) نیز نشان می‌دهد میانگین قیمت بنزین در روز دوشنبه به ۴.۰۰۳۰ دلار در هر گالن رسیده است.

مرز ۴ دلار در هر گالن برای بسیاری از خانوارهای آمریکایی به‌عنوان یک نقطه فشار مالی تلقی می‌شود. آخرین بار نیز در اواخر مارس و هم‌زمان با تشدید جنگ علیه ایران، قیمت بنزین در آمریکا به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسیده بود.

افزایش قیمت بنزین در آمریکا در شرایطی رخ داده که بهای نفت خام نیز پس از شکست آتش‌بس میان واشنگتن و تهران در اوایل ژوئیه، طی یک هفته حدود ۱۶ درصد جهش کرده است. به طور معمول، قیمت نفت خام و قیمت خرده‌فروشی سوخت در یک مسیر حرکت می‌کنند، زیرا هزینه خوراک نفت خام مهم‌ترین جزء در قیمت تمام‌شده بنزین و سایر فرآورده‌هاست.

در کنار رشد قیمت نفت، سطح پایین ذخایر سوخت در آمریکا نیز به تشدید روند افزایشی قیمت‌ها کمک کرده است. داده‌های دولت آمریکا نشان می‌دهد ذخایر سوخت این کشور در هفته گذشته به ۲۱۰.۵ میلیون بشکه رسیده که حدود ۱.۵ میلیون بشکه کمتر از میانگین پنج‌ساله است.

رویترز در پایان گزارش خود تأکید کرده است که با ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، چشم‌انداز بازار انرژی همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و احتمال تداوم فشار بر قیمت سوخت در آمریکا وجود دارد.