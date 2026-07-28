رونمایی از طرح ملی «مهرورزی» انجمن اهدای عضو ایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از طرح ملی «مهرورزی» با مشارکت انجمن اهدای عضو ایرانیان و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این مراسم با هدف تجلیل از خانوادههای جانبخش اهداکننده عضو و قدردانی از ایثار آنان در بخشیدن فرصت دوباره زندگی به بیماران نیازمند پیوند، میزبان جمعی از مسئولان، پزشکان، خانوادههای اهداکنندگان عضو، خیرین و فعالان فرهنگی و اجتماعی بود.
در این مراسم، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اسماعیل سقاباصفهانی، معاون رئیسجمهور، شینا انصاری،معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، حسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، درمان و آموزش پزشکی، و درمان مجلس شورای اسلامی،محسن برمهانی، معاون سیما جمهوری اسلامی و مدیران ارشد حوزه سلامت حضور داشتند و بر ضرورت توسعه فرهنگ اهدای عضو، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مرگ مغزی و حمایت همهجانبه از خانوادههای جانبخش تأکید کردند.
مهمترین بخش این آیین، رونمایی رسمی از طرح ملی «مهرورزی» بود؛ طرحی که با هدف قدردانی عملی از خانوادههای اهداکننده عضو و کاهش بخشی از دغدغههای درمانی آنان طراحی شده است. بر اساس این طرح، پزشکان داوطلب از سراسر کشور با پیوستن به شبکه «مهرورزی»، خدمات درمانی تخصصی خود را بهصورت رایگان به خانوادههای جانبخش ارائه خواهند کرد. این خدمات از طریق سامانه آنلاین «مهرورزی» در دسترس خانوادههای اهداکنندگان عضو قرار میگیرد تا بتوانند از ظرفیت گسترده جامعه پزشکی کشور بهرهمند شوند.
در کنار مسئولان و جامعه پزشکی، چهرههای برجسته فرهنگی و هنری کشور نیز با حضور در این مراسم، حمایت خود را از فرهنگ انساندوستانه اهدای عضو و اجرای طرح ملی «مهرورزی» اعلام کردند. استاد ایرج راد، استاد بهرام شاهمحمدلو*، سامان احتشامی، فریبا نادری، علی صالحی، بهروز شعیبی، علی فروتن، وزبه نعمت الهی، مینا وحید و جمعی دیگر از هنرمندان کشور با حضور در این آیین، ضمن ادای احترام به خانوادههای جانبخش، بر اهمیت ترویج فرهنگ اهدای عضو و ضرورت قدردانی عملی از این خانوادههای ایثارگر تأکید کردند.
حضور همزمان مسئولان، پزشکان، هنرمندان و خانوادههای اهداکننده عضو، جلوهای از همدلی و همبستگی ملی را در حمایت از خانوادههای جانبخش به نمایش گذاشت؛ همدلی ارزشمندی که در قالب طرح ملی «مهرورزی» به اقدامی عملی و ماندگار برای حمایت از این خانوادهها تبدیل شده است.
در بخش دیگری از مراسم، خانوادههای جانبخش با بیان تجربههای خود از دشوارترین لحظات زندگی، از تصمیم آگاهانه برای اهدای عضو عزیزانشان سخن گفتند. آنان تأکید کردند که اگرچه هیچچیز جای خالی عزیز از دسترفته را پر نمیکند، اما آگاهی از اینکه اعضای او جان چندین انسان را نجات داده است، آرامشی عمیق و ماندگار برای آنان به همراه داشته و اگر بار دیگر در همان شرایط قرار گیرند، باز هم مسیر اهدای عضو را انتخاب خواهند کرد.
انجمن اهدای عضو ایرانیان ابراز امیدواری کرد اجرای طرح ملی «مهرورزی» با همراهی سازمان نظام پزشکی، پزشکان داوطلب و سایر نهادهای همراه، بتواند ضمن کاهش بخشی از دغدغههای درمانی خانوادههای جانبخش، گامی مؤثر در تکریم ایثار آنان، توسعه مسئولیت اجتماعی جامعه پزشکی و گسترش فرهنگ حیاتبخش اهدای عضو در کشور باشد؛ فرهنگی که تداوم آن، نجاتبخش جان هزاران بیمار در انتظار پیوند عضو خواهد بود.
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