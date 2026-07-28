به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش ظهر سهشنبه در جلسه مشترک کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیته سوخت و مدیریت مصرف انرژی، با اشاره به شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: عبور از چالشهای حوزه انرژی نیازمند همدلی، انسجام و همکاری همه دستگاههای اجرایی است و مدیریت مصرف انرژی باید به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی مؤثرترین ابزار برای مدیریت مصرف است، افزود: اطلاعرسانی باید با هدف افزایش آگاهی عمومی و بدون ایجاد نگرانی انجام شود و دستگاههای اجرایی، شهرداریها، مراکز آموزشی و رسانهها با اجرای برنامههای فرهنگی، ضرورت صرفهجویی در مصرف آب، برق، گاز و سوخت را برای مردم تبیین کنند.
فرماندار نهبندان با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف از مدیران و دستگاههای اجرایی آغاز میشود، گفت: مسئولان باید در مصرف انرژی الگو باشند و این فرهنگ را در محیطهای اداری و خانوادگی نهادینه کنند.
دانش با اشاره به ضرورت آمادگی برای تأمین انرژی در شرایط اضطراری، خواستار تسریع در تجهیز نانواییها به موتور برق، توسعه استفاده از سوخت جایگزین و اطلاعرسانی گسترده درباره طرح رایگان دوگانهسوز کردن خودروها شد.
وی همچنین ساماندهی روند تخصیص سوخت به معادن را ضروری دانست و بیان کرد: تعیین زمانبندی مشخص برای ثبت درخواستهای سوخت، شفافسازی فرآیندها و هماهنگی میان دستگاههای متولی، ضمن حمایت از بخش تولید، از بروز نارضایتی و سوءتفاهم جلوگیری میکند.
فرماندار نهبندان با بیان اینکه صرفهجویی به معنای کاهش رفاه نیست، بلکه استفاده درست از منابع است، تأکید کرد: با همراهی مردم و اهتمام دستگاههای اجرایی میتوان گامهای مؤثری در اصلاح الگوی مصرف و حفظ منابع ملی برداشت.
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