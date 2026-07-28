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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

انفجار و فروریختن یک مرکز خرید بزرگ در ژاپن در پی وقوع زلزله+فیلم

انفجار و فروریختن یک مرکز خرید بزرگ در ژاپن در پی وقوع زلزله+فیلم

رسانه های ژاپنی با اشاره به انفجار در یک مرکز خرید بزرگ به دنبال زلزله قوی امروز این کشور از خسارات سنگین وارد شده و کشته و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، منابع خبری از خسارات شدیدی خبر دادند که زلزله امروز ژاپن وارد کرده است.

منابع رسانه ای ژاپنی اعلام کردند که انفجاری در یک مرکز خرید بزرگ در شهر کاشیما در جزیره کیوشو به دنبال زلزله ۷.۱ ریشتری رخ داده است.

به گزارش ان اچ کی ، شمار زیادی زیر آوار گرفتار شده و شماری مصدوم شده‌اند.

تصاویر منتشر شده از این مرکز خرید از خسارت شدید وارد شده به آن حکایت دارد و اینکه سقف فرو ریخته و بیش از ۲۰۰ تخلیه و به پارکینگ خودروها منتقل شده اند.

رسانه های ژاپنی از کشته و زخمی شدن شماری بر اثر انفجار در این مرکز خرید به دنبال وقوع زلزله خبر دادند.

کد مطلب 6901883

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