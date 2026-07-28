به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های ژاپنی آماری اولیه از شمار تلفات زلزله شدید در این کشور ارائه دادند.

این منابع اعلام کردند که بر اثر زلزله مهیب در استان کوماموتو در جنوب ژاپن بیش از ۵۰ نفر زخمی شده اند.

سازمان هواشناسی ژاپن نیز اعلام کرد که تنها دو ساعت پس از زلزله قوی، ۲۷ پس لرزه این منطقه را لرزنده است.

گفتنی است که ساعاتی قبل منابع خبری اعلام کردند که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی اولیه ۷.۱ ریشتر امروز استان کوماموتو در جنوب ژاپن را لرزاند و موجب قطع برق چهل هزار مشترک، توقف خدمات ریلی و صدور هشدار سونامی و پس‌لرزه از سوی مقام‌های این کشور شد.