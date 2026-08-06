به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ژاپن هشتاد ویکمین سالگرد بمباران اتمی آمریکا علیه شهر هیروشیما را برگزار کرد. مقامهای ژاپنی در این مراسم بار دیگر خواستار خلع سلاح هستهای شدند، اما همزمان به رویکرد سیاسی خود مبنی بر پرهیز از معرفی آمریکا به عنوان عامل ارتکاب این جنایت اتمی علیه غیرنظامیان ادامه دادند.
سانائه تاکائیچی نخستوزیر ژاپن، در مراسم گرامیداشت این سالگرد، بر پایبندی کشورش به «سه اصل غیرهستهای» تأکید کرد و گفت فاجعه هیروشیما و ناکازاکی نباید هرگز تکرار شود. وی همچنین خواستار تحقق «جهانی عاری از سلاحهای هستهای» شد.
تاکائیچی تأکید کرد که ژاپن آماده است برای دستیابی به این هدف، رهبری تلاشهای جامعه جهانی را بر عهده بگیرد. وی همچنین بر اهمیت حفظ و تقویت نظام پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای تأکید کرد.
نخستوزیر ژاپن با اشاره به پیامدهای این فاجعه گفت: یک بمب اتمی «در یک لحظه زندگی عادی را در هیروشیما نابود کرد، جان شمار بسیار زیادی از قربانیان را گرفت، شهر را بهطور کامل به آتش کشید و دارایی های آنان و امیدهایشان به آینده را از میان برد.
از سوی دیگر، کازومی ماتسویی، شهردار هیروشیما هشدار داد که استفاده از سلاحهای هستهای میتواند «آسیبهایی فاجعهبار به بشریت وارد کند». وی خلع سلاح هستهای و جلوگیری از گسترش این سلاحها را مسئولیتی جمعی دانست که باید در چارچوبی چندجانبه با آن برخورد شود.
رؤسای مجالس ژاپن، وزیران امور خارجه و بهداشت این کشور، نمایندگان ۱۲۷ کشور و منطقه و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شماری از سازمانهای بینالمللی در این مراسم شرکت کردند.
ارتش آمریکا در ششم اوت ۱۹۴۵ یک بمب اتمی بر شهر هیروشیما انداخت و سه روز بعد، در نهم همان ماه، شهر ناکازاکی را نیز بمباران اتمی کرد. در پی این بمبارانها، انفجارها و پیامدهای آنها، حدود ۱۴۰ هزار نفر در هیروشیما و ۷۴ هزار نفر در ناکازاکی کشته شدند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان، غیرنظامی بودند.
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