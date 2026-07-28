به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند در سخنانی از بررسی و تعیین تکلیف ۳۰ پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده یک خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون تبصره یک ماده یک، نقش واسطهای و نظارتی بسیار مهمی در فرایند مدیریت اراضی ایفا میکند.
وی افزود: هدف ما در کمیسیون تبصره یک ماده یک، ایجاد تعادل میان توسعه زیرساختهای لازم برای مناطق با رشد جمعیت و حفظ اراضی کشاورزی است که ستون فقرات اقتصاد استان محسوب میشوند. ما اجازه نخواهیم داد که توسعهای که به قیمت ازبینرفتن امنیت غذایی و نابودی اراضی حاصلخیز تمام میشود، در استان رخ دهد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به سیاستهای جدید وزارت جهاد کشاورزی، بر تقویت نظارتهای میدانی و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه تغییر کاربری اراضی تأکید کرد و گفت: هرگونه اقدام برای تغییر کاربری بدون مجوز از سوی کمیسیون، مصداق تخلف قانونی است و با برخورد جدی و قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد. وظیفه ما صیانت از حقوق مالکان و درعینحال صیانت از پیکره اراضی استان است.
کردعلیوند، عنوان کرد: ما در لرستان با چالشهای اقلیمی و محدودیت منابع آب روبرو هستیم؛ لذا، هر مترمربع از اراضی حاصلخیز استان، یک دارایی استراتژیک محسوب میشود. وظیفه ما در کمیسیون تبصره یک ماده یک، ایجاد یک سد دفاعی در برابر تغییر کاربریهای بیرویه است
وی گفت: نتایج حاصل از این بررسیها بهدقت ثبت شده و مصوبات کمیسیون در چارچوب قانون و با رعایت عدالت در اختیار مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت و شفافیت در روند رسیدگی به پروندهها، یکی از اولویتهای اصلی این مدیریت برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت یا بروز مشکلات حقوقی برای شهروندان و سرمایهگذاران است.
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