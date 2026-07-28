به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار بین دستگاه‌های مختلف توزیع شده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان برای جذب این اعتبارات از بانک‌ها، اقدام کنند.

وی عنوان کرد: برخی از طرح‌های حوزه‌های صمت، گردشگری و میراث‌فرهنگی، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و... به بانک‌ها معرفی شده که ضروری است باتوجه‌به مدت‌زمان باقیمانده برای جذب اعتبارات اقدام کنند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان به ۱۲ طرح پرداخت شده و مابقی طرح‌ها نیز در مرحله پرداخت هستند.

امیدی شاه‌آباد، بیان داشت: چند طرح دیگر نیز در مرحله معرفی طرح‌های جایگزین قرار دارند که لازم است باتوجه‌به زمان محدود باقیمانده برای این موضوع، دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان در این زمینه تسریع کنند.

وی افزود: ۳۱۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره دو سهم لرستان است که بین دستگاه‌های اجرایی مربوطه توزیع شده و جلسات مستمر برای جذب بهینه این تسهیلات برگزار می‌شود.