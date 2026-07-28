  1. استانها
  2. لرستان
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

توزیع ۵۰۰ میلیارد اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی لرستان

توزیع ۵۰۰ میلیارد اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی لرستان

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان از توزیع ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار بین دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار بین دستگاه‌های مختلف توزیع شده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان برای جذب این اعتبارات از بانک‌ها، اقدام کنند.

وی عنوان کرد: برخی از طرح‌های حوزه‌های صمت، گردشگری و میراث‌فرهنگی، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و... به بانک‌ها معرفی شده که ضروری است باتوجه‌به مدت‌زمان باقیمانده برای جذب اعتبارات اقدام کنند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان به ۱۲ طرح پرداخت شده و مابقی طرح‌ها نیز در مرحله پرداخت هستند.

امیدی شاه‌آباد، بیان داشت: چند طرح دیگر نیز در مرحله معرفی طرح‌های جایگزین قرار دارند که لازم است باتوجه‌به زمان محدود باقیمانده برای این موضوع، دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان در این زمینه تسریع کنند.

وی افزود: ۳۱۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره دو سهم لرستان است که بین دستگاه‌های اجرایی مربوطه توزیع شده و جلسات مستمر برای جذب بهینه این تسهیلات برگزار می‌شود.

کد مطلب 6901909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها