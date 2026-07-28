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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

مطالبه توسعه درمانگاه تأمین اجتماعی ایوانکی روی میز مدیرعامل

مطالبه توسعه درمانگاه تأمین اجتماعی ایوانکی روی میز مدیرعامل

گرمسار- نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با تأکید بر ناکافی بودن امکانات درمانگاه تأمین اجتماعی ایوانکی، خواستار توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت و ارتقای خدمات درمانی این مرکز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار توسعه درمانگاه تأمین اجتماعی ایوانکی شد و بیان کرد: امکانات موجود پاسخگوی نیازها و مطالبات بیمه‌شدگان این شهر نیست.

وی ادامه داد: ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت خدمات درمانی این مرکز برای پاسخگویی به نیاز بیمه‌شدگان از مطالبات مردم شهر ایوانکی است.

عضو خانه ملت با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایوانکی و شمار قابل توجه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، توضیح داد: مردم این منطقه شایسته دریافت خدمات درمانی باکیفیت و در شأن خود هستند.

عربی یادآور شد: توسعه درمانگاه باید با رویکردی کارشناسی، افزایش ظرفیت، تجهیز امکانات و ارتقای کیفیت خدمات صورت گیرد تا بیمه‌شدگان بدون نیاز به مراجعه به سایر شهرها، از خدمات درمانی استاندارد بهره‌مند شوند.

وی همچنین صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و دسترسی عادلانه آنان به خدمات درمانی را از اولویت‌های مهم دانست و افزود: تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این مرکز درمانی مورد تأکید است.

کد مطلب 6901923

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