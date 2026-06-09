به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، نقش مهمی در اقتصاد و تولید کشور ایفا می‌کند، اظهار کرد: توسعه خدمات درمانی و رفاهی متناسب با جمعیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌پرداز آذربایجان شرقی، یکی از مطالبات جدی مردم، جامعه کارگری و بازنشستگان استان است.

پروژه بازتوانی نیروگاه تبریز

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مصوبات سفر پیشین وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و تفاهم‌نامه میان وزارتین نیرو و کار، گفت: با توجه به نیاز فوری و ضروری صنایع استان به برق، تسریع اجرای پروژه بازتوانی و توسعه نیروگاه تبریز یک مطالبه جدی است. انتظار می‌رفت بعد از مصوبات و پیگیری‌های مکرر پیشین، این پروژه اجرایی شده باشد. با توجه مطالبات مردم و بخش تولید، لازم است وزارت کار، اقدام موثری و لازم را انجام دهد.

نوسازی بیمارستان ۲۹ بهمن

استاندار آذربایجان شرقی، نوسازی بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز را از مهم‌ ترین مطالبات عمومی استان عنوان کرد و گفت: با وجود مصوبه هیئت وزیران، مصوبه شورای اجتماعی استان، عملیات اجرایی آن هنوز آغاز نشده و ضروری است این طرح هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.

وی افزود: جامعه کارگری، تشکل‌ ها و بیمه ‌شدگان تأمین اجتماعی استان خواستار تعیین تکلیف و آغاز عملیات اجرایی این پروژه درمانی هستند.

راه‌اندازی بخش پرتودرمانی بیمارستان عالی‌نسب

سرمست در ادامه با اشاره به نیاز استان به توسعه خدمات درمان تخصصی، خواستار تسریع در احداث بخش پرتودرمانی بیمارستان عالی‌ نسب شد و اظهار کرد: این پروژه با وجود اخذ موافقت اصولی از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، هنوز اجرایی نشده و تأخیر در آن موجب نارضایتی بیمه‌ شدگان، تشکل‌ های کارگری و بازنشستگان شده است.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری از این بخش، نقش مهمی در ارتقای عدالت درمانی و کاهش مشکلات بیماران استان خواهد داشت.

تسریع در احداث درمانگاه‌ های تأمین اجتماعی اسکو، بستان ‌آباد و ورزقان

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت آغاز عملیات اجرایی درمانگاه‌ های تأمین اجتماعی در شهرستان‌ های اسکو، بستان ‌آباد و ورزقان تأکید کرد و گفت: این پروژه ‌ها با وجود مصوبه هیئت‌ مدیره سازمان تأمین اجتماعی و فراهم بودن برخی زیرساخت‌ ها، هنوز عملیاتی نشده‌اند.

وی افزود: توسعه خدمات درمانی در این شهرستان‌ ها از مطالبات جدی مردم و بیمه‌ شدگان است و باید هرچه سریع ‌تر اجرایی شود.

تعیین تکلیف انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور

سرمست، انتقال آزمایشی دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور به اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار عنوان کرد و گفت: با وجود دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع پس از گذشت بیش از شش ماه هنوز اجرایی نشده و این تأخیر موجب بلاتکلیفی پرونده‌ های شمار زیادی از کارگران مشمول بازنشستگی شده است.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای این تصمیم می‌تواند بخش مهمی از مشکلات کارگران و متقاضیان بازنشستگی را برطرف کند.

تأکید بر توسعه خدمات تأمین اجتماعی در آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر اینکه رفع مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان از اولویت‌ های مدیریت استان است، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با صدور دستورات لازم، روند اجرای پروژه‌ های درمانی و خدماتی تأمین اجتماعی در استان را تسریع کند.

سرمست تصریح کرد: تحقق این مطالبات، گامی مؤثر در ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت خدمات درمانی و جلب رضایت جامعه کارگری، بازنشستگان و بیمه‌ شدگان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی خواهد بود.

در این نشست، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی، ضمن قدردانی از پی‌گیری‌های استاندار آذربایجان شرقی، برای اجرایی‌سازی مصوبات و حل مشکلات و رفع موانع قول مساعد داد.