خدمات تامین اجتماعی به بیمه شدگان در شهرستان شادگان افزایش یابد

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراجعات مکرر بیمه‌شدگان و حجم بالای مطالبات مردمی در حوزه درمان اظهار کرد: امروز اصلی‌ترین انتظار مردم از سازمان تأمین اجتماعی، ارائه خدمات درمانی شایسته، رفع کمبود دارو، جذب پزشکان متخصص و تجهیز درمانگاه به امکانات لازم است و تأخیر در رسیدگی به این موضوعات موجب نارضایتی بیمه‌شدگان می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی باید پاسخگوی خواسته‌های بیمه‌شدگان باشد، افزود: مردم حق دارند از خدمات درمانی مطلوب برخوردار شوند و بنده به عنوان وکیل مردم، این موضوع را تا تحقق کامل پیگیری خواهم کرد. هیچ موضوعی مهم‌تر از سلامت جامعه و رفاه کارگران و بازنشستگان نیست.

نماینده مردم شادگان همپنین خواستار افزایش خدمات تأمین اجتماعی در حوزه درمان در شهرستان شادگان شد و گفت: انتظار دارم باید بیشتر به آن به خدمات درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی توجه شود، چون جامعه هدف شما فراگیر و عام هستند همانطور که در زمینه رفاه اجتماعی بیمه شدگان خوب فعالیت می‌کنید در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی هم فعالیت‌ها را گسترش دهید.

خنفری در پایان عنوان کرد: مطالبه جدی مردم، دسترسی آسان و با کیفیت به خدمات درمانی است و انتظار داریم نگاه مسئولان تأمین اجتماعی به شهرستان شادگان، نگاهی ویژه و متناسب با جایگاه این شهرستان باشد.