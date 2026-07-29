داریوش خسرویار با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون ۹ مرحله اردوی آماده سازی برای حضور در بازیهای آسیایی پشت سر گذاشته شده و در این بین رقابت های انتخابی هم به صورت منظم پیگیری و ترکیب تیم اعزامی به این بازیها را معرفی کردیم.

وی افزود: قرار بود در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنیم که در روز اعزام به دلیل بسته شدن فضای پروازی کشور، این رقابت ها را از دست دادیم. این رقابت ها از آن جهت برای ما اهمیت داشت که نتایج آن باعث ارتقا رنکینگ کوراش کاران می شد و در بازیها آسیایی نفرات تیم شرایط بهتری در زمان قرعه کشی و جدول مسابقات داشتند.

رئیس انجمن کوراش ادامه داد: در تلاشیم تا شرایط حضور هر دو تیم زنان و مردان کشورمان در یک اردوی مشترک خارجی را فراهم کنیم. برای تیم مردان اردویگرجستان را مد نظر داریم و تیم بانوان هم به ازبکستان اعزام خواهد شد. به دلیل اهمیت موضوع پیگیر هستیم تا در موعد مقرر این اعزام ها انجام شود.

خسرویار با اشاره به جذب یک مربی خارجی برای تیم باتوان اظهار داشت: «امیده رستموا» یک مربی اهل ازبکستان است که پیش از برگزاری مسابقات قهرمانی جهان یک دوره سه ماهه با تیم بانوان ایران کار کرد که به دلیل لغو این مسابقات به میزبانی ایران به دلیل حمله ددمنشانه دشمن صهیونی، آمریکایی به کشور خود بازگشت، در دوره جدید پس از اخذ مجوزهای لازم به ایران آمده و تا بازیهای آسیایی تمرینات تیم ملی بانوان کشورمان را زیر نظر دارد.

وی در مورد ترکیب تیم اعزامی به ناگویا هم گفت: با برگزاری مسابقات انتخابی و پس از بررسی شرایط در کمیته فنی در بخش بانوان دو وزن ۵۷- و ۸۷+ کیلوگرم برای حضور در بازیها انتخاب شدند که در هر وزن دو نفر می توانیم اعزام کنیم. در بخش مردان هم اوزان ۶۶- و ۸۱- کیلوگرم انتخاب شدند که در صورت بروز مشکل برای هر یک از نفرات در این دوزن، در وزن ۹۰+ کیلوگرم نماینده خود را اعزام خواهیم کرد.

خسرویار در پایان گفت: دهمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی مردان از شنبه هفته جاری در آکادمی ملی المپیک آغاز شده و نفرات حاضر در اردو تست های آمادگی جسمانی را پشت سر گذاشتند و در صورتی که شرایط اعزام به گرجستان فراهم نشود، این تیم را به یک اردوی بین المللی دیگر اعزام خواهیم کرد.