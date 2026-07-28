به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان ظهر سه شنبه در این مراسم با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه، اظهار کرد: اجرای پروژه ساخت مدرسه ۱۴ کلاسه ویژه دانش‌آموزان طیف اتیسم، احداث سالن ورزشی چندمنظوره «وطن» و ایجاد زمین‌های چمن مصنوعی در آموزشگاه‌های پارسا، توحید، گل‌ها و نوآوران از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرا در سنندج است.

اقبال خانی همچنین از تأمین تجهیزات آموزشی، اداری و توانبخشی برای مدارس استثنایی خبر داد و افزود: توسعه زیرساخت‌ها با هدف ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن محیطی مناسب‌تر برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به گسترش خدمات حمایتی برای این دانش‌آموزان، گفت: تأمین سرویس ایاب و ذهاب، حمایت‌های دارویی و درمانی و توسعه خدمات توانبخشی برای ۵۰۰ دانش‌آموز با نیازهای ویژه و تلفیقی استان از جمله برنامه‌هایی است که در راستای افزایش کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی اجرا می‌شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی، از موفقیت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در رشته‌های مهارتی از جمله چرم‌دوزی تقدیر کرد و افزود: فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادها و توانمندسازی این دانش‌آموزان از اولویت‌های آموزش و پرورش استثنایی استان به شمار می‌رود.

در پایان این آیین، مسئولان از نمایشگاه آثار هنری، صنایع‌دستی و دستاوردهای مهارتی دانش‌آموزان بازدید کردند و بر استمرار حمایت از مدارس استثنایی، توسعه امکانات آموزشی، پرورشی و توانبخشی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز این مراکز تأکید کردند.