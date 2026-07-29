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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۷

تغییر زمان برگزاری آزمونهای علوم پایه پزشکی، دندان‌پزشکی و پیش کارورزی

تغییر زمان برگزاری آزمونهای علوم پایه پزشکی، دندان‌پزشکی و پیش کارورزی

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «خواستار تغییر زمان برگزاری آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندان‌پزشکی و پیش‌کارورزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طاهره چنگیز با ارسال نامه‌ای به رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور اعلام کرده است: با توجه به اینکه برگزاری آزمون‌های باقی‌مانده از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و آزمون‌های پایان‌ترم جاری به دلیل شرایط خاص کشور به تعویق افتاده و در برخی دانشگاه‌ها تا نیمه شهریورماه ادامه خواهد داشت، ترتیبی اتخاذ شود تا آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندان‌پزشکی و پیش‌کارورزی که قرار بود ۱۳ شهریورماه برگزار شوند، به دوم مهرماه ۱۴۰۵ موکول شوند.

همچنین در این نامه تأکید شده است که تغییر زمان برگزاری آزمون‌های مذکور به شیوه‌ای مناسب به دانشگاه‌ها و دانشجویان علوم پزشکی کشور اطلاع‌رسانی شود.

کد مطلب 6902452
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