آغاز عملیات اجرایی ۳ هزار فضای ورزشی مدارس با طرح میدان همدلی

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت های معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: فضا و تجهیزات ورزشی از شاخص های کلیدی برای اجرای مطلوب درس تربیت بدنی در مدارس به شمار می رود و در این راستا، طرح کیفیت بخشی با توسعه فضای ورزشی درون مدرسه با مشارکت مردم (میدان همدلی) در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه با استان ها، در سال گذشته ۸۶۲ فضای ورزشی شامل احداث، بهسازی و بهینه سازی (چمن مصنوعی، کلاس درس تربیت بدنی و تکمیل سالن ها) انجام شد و امسال نیز با حمایت وزیر آموزش وپرورش و مشارکت استان ها، عملیات اجرایی حدود ۳ هزار فضای ورزشی در هفته های آینده آغاز خواهد شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به وضعیت استان اردبیل گفت: سال گذشته با حمایت استاندار، نمایندگان، سازمان مدیریت و خیرین، رشد قابل توجهی در این استان داشتیم و تفاهم نامهای برای ۱۱۲ فضای ورزشی (شامل چمن مصنوعی، کلاس درس تربیت بدنی و تکمیل سالن ها) منعقد شد. همچنین در سفر اخیر وزیر به استان، مقرر شد در شهرستان خلخال، عملیات ساخت استخر با همکاری معاونت تربیت بدنی، سازمان نوسازی مدارس و سایر دستگاهها شتاب گیرد و طی ۲ تا ۳ سال آینده به بهرهبرداری برسد. در شهرستان کوثر نیز ساخت استخر آغاز شده است.

جعفری ادامه داد: علاوه بر اعداد تفاهم نامه، ۸ زمین چمن مصنوعی، ۲ سالن ورزشی جدید و بهسازی ۵ سالن ورزشی دیگر در استان اردبیل در دست اقدام است که وزیر بر تکمیل آنها تا سال آینده تأکید کردهاند.

وی به تجهیزات ورزشی اشاره کرد و افزود: اعتبار قابل توجهی برای تجهیز ۵۵ مدرسه دولتی (بر اساس شاخص ها) به استان اردبیل ابلاغ شده است. همچنین همکاران استانی با استفاده از سایر ظرفیت ها، وسایل مورد نیاز «کاروان ورزشی و بهداشتی مهر با نشاط» را خریداری کرده اند که پس از نیازسنجی، برای شروع سال تحصیلی به مدارس ارسال خواهد شد.