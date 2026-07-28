منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بسیج گسترده دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان برای پشتیبانی از حرکت عظیم زائران اربعین اظهار کرد: این تیم‌ها با مشارکت راهداری، پلیس‌راه، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، امداد خودرو، تیم‌های آزادراهی و سایر نیروهای عملیاتی در مسیرهای اصلی تردد مستقر شده‌اند تا در صورت بروز حادثه، نقص فنی، سانحه یا نیاز به خدمات فوری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.

وی افزود: در کنار این تمهیدات، ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیز با مشارکت صنایع و بخش خصوصی و با محوریت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان برای اعزام و بازگشت زائران مهیا و به‌کارگیری شده است. به گفته او، ۶۵ مجتمع خدمات رفاهی در مسیرهای جاده‌ای نیز ساماندهی شده‌اند تا خدمات لازم را به مسافران و زائران ارائه دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه مجموعه‌ای از اقدامات پشتیبانی در داخل کشور و در مسیرهای منتهی به مرزها و عتبات عالیات اجرایی شده است، تصریح کرد: سه تیم عملیاتی تعمیر و نگهداری شبکه‌های برق موکب‌ها به همراه دیزل‌ژنراتور برق اضطراری به مناطق هدف اعزام شده‌اند تا پایداری برق و استمرار خدمات در موکب‌ها تضمین شود.

شیشه‌فروش ادامه داد: همچنین پنج دستگاه تانکر آبرسانی سیار و یک دستگاه واتر جت برای آبرسانی و ارائه خدمات مهندسی به مرزهای مهران و چزابه اعزام شده‌اند تا نیازهای زیرساختی و خدماتی در این نقاط با آمادگی کامل پاسخ داده شود.

وی با اشاره به تأمین انرژی و سوخت در مسیر حرکت زائران گفت: خدمات مستمر سوخت‌رسانی در ۳۷۵ جایگاه سوخت بنزین و ۱۷۰ جایگاه سوخت CNG در سطح استان برقرار شده و با افزایش کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در مسیر زائران، امکان ارائه خدمات بهتر به ناوگان و خودروهای عبوری فراهم شده است. این اقدامات از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان دنبال می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان افزود: در حوزه سلامت نیز ۸ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به همراه ۲۰ نفر از عوامل پزشکی و فوریتی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان به مرزهای چزابه و شلمچه اعزام شده‌اند تا در کنار سایر نیروهای امدادی، خدمات فوریت‌های پزشکی را به زائران ارائه دهند.

شیشه‌فروش همچنین از اعزام ۱۰۰ نفر از عوامل امدادی و درمانی، شامل پزشک، پرستار و تکنسین به همراه تجهیزات از جمعیت هلال‌احمر استان خبر داد و گفت: این نیروها با ۵ دستگاه آمبولانس و یک خودروی ارتباطات در شهر کربلا، درمانگاه نجف اشرف و نیز مرز تعیین‌شده در جنوب کشور مستقر شده‌اند.

وی در ادامه از نقش‌آفرینی شهرداری‌های استان اصفهان در پشتیبانی از خدمات شهری اربعین سخن گفت و اظهار کرد: ۶۰۰ نفر از عوامل اجرایی و خدمات شهری از شهرداری اصفهان و سایر شهرداری‌های استان به همراه ۴۳ دستگاه ماشین‌آلات و خودروهای عملیاتی و خدمات‌رسان در شهر کربلا مستقر شده‌اند تا در محدوده‌ای به وسعت ۶۰ کیلومتر مربع خدمات لازم را ارائه دهند.

به گفته او، خودروهای اعزامی شهرداری شامل ۴ دستگاه خودروی آتش‌نشانی، ۱۰ دستگاه کامیون، ۱۵ دستگاه خودروی حمل زباله، جاروب و جدول‌شور، جرثقیل، تانکر آبرسان، تریلر، وانت کمک‌دار و سایر تجهیزات خدماتی است که برای رفت‌وروب، نظافت، شست‌وشوی معابر، حمل پسماند و نخاله و توزیع مواد شوینده و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شیشه‌فروش با اشاره به فراهم‌سازی امکانات رفاهی برای زائران افزود: یک‌هزار متر سایه‌بان به‌همراه کولر و مه‌پاش برای عبور زائران ایجاد و نصب شده و همچنین ۲۰ دوش حمام و ۲۰ چشمه سرویس بهداشتی در کربلا احداث شده است.

وی در پایان تأکید کرد: توصیه‌های بهداشتی در برابر افزایش دما و پیشگیری از گرمازدگی، همچنین الزامات ایمنی سفر، پیشگیری از تصادفات و ضرورت تهیه و توزیع نذورات، آب آشامیدنی و مواد غذایی به تمامی زائران، متولیان موکب‌ها و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ابلاغ شده و آموزش‌های لازم نیز ارائه گردیده است.