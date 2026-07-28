به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیام علایی، معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۱۴، با اشاره به تداوم اجرای پروژههای عمرانی در سطح منطقه اظهار کرد: مدیریت شهری منطقه ۱۴ با تکیه بر شعار «خدمت بیوقفه»، مجموعهای از پروژههای عمرانی را در نواحی مختلف برای بهبود زیرساختهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه در ناحیه ۴ عملیات گسترده آسفالتریزی در حال اجراست، افزود: در این ناحیه ۱۱۷.۸۶ تن عملیات تراش و روکش آسفالت در خیابان گیلکی انجام شده و عملیات تخریب آسفالت و روکش دستی در خیابان آموزندهفرد نیز با سرعت و دقت در حال اجراست.
علایی ادامه داد: در ناحیه یک نیز به منظور استانداردسازی پیادهروها و ارتقای منظر شهری، عملیات تخریب برای اجرای پیادهروسازی در ضلع شرقی خیابان زینتی افخم، حدفاصل خیابانهای تاجزاد تا نوروزبیگی، آغاز شده است. همزمان عملیات رنگآمیزی جداول این محدوده نیز با هدف افزایش زیبایی بصری و ایجاد فضای شهری مناسب در حال انجام است.
معاون فنی و عمران منطقه ۱۴ با اشاره به پروژههای ناحیه ۵ گفت: اجرای عملیات کانیو در خیابان علامه جنوبی، کوچه ریحانه پامچی، با هدف بهبود دفع آبهای سطحی و تسهیل تردد در دستور کار قرار دارد. همچنین پروژه پیادهروسازی تیپ ۲ و جدولبندی در ضلع غربی خیابان علامه جنوبی و عملیات روکش آسفالت در خیابان پوردکان شمالی، کوچه نوروزی، برای بهسازی معابر محلی در حال اجراست.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار این فعالیتهای عمرانی بخشی از تعهد مدیریت شهری برای ایجاد محیطی ایمن، استاندارد و زیبا برای شهروندان است و با اجرای دقیق پروژههای محلهمحور، تلاش میکنیم کیفیت زندگی و سیمای منطقه ۱۴ بیش از پیش ارتقا یابد.
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