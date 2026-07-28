به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی ظهر سه شنبه در جلسه فعالان اقتصادی استان زنجان گفت: یکی از مشکلات اساسی استان، خارج بودن بخش عمده حساب‌های بانکی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از زنجان است، در حالی که فعالیت تولیدی این واحدها در استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه منابع بانکی استان حدود ۱۳۰ همت است، افزود: انتظار می‌رود کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ فعال در استان، بخشی از حساب‌های بانکی خود را به زنجان منتقل کنند تا ضمن افزایش منابع بانک‌های استان، امکان استفاده بهتر از ظرفیت‌های مالی برای حمایت از واحدهای تولیدی فراهم شود.

مرداخانی با تأکید بر ضرورت تقویت منابع بانکی استان، انتقال بخشی از حساب‌های بانکی شرکت‌ها و صنایع بزرگ به زنجان را یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش توان مالی شبکه بانکی استان عنوان کرد و گفت: تقویت منابع بانکی، امکان حمایت مؤثرتر از تولید، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به مشکلات تأمین مالی صنایع تصریح کرد: امروز سرمایه در گردش، مهم‌ترین دغدغه واحدهای تولیدی و صنعتی استان است و افزایش نرخ تورم، رشد قیمت مواد اولیه، طولانی شدن فرآیند واردات ماشین‌آلات و تأخیر در تأمین تجهیزات موجب شده است نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش حتی از سرمایه ثابت آنها نیز فراتر رود.

مرادخانی با تأکید بر ضرورت همکاری شبکه بانکی در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: حمایت از تولید و رفع مشکلات سرمایه در گردش صنایع، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی استان دارد.

وی به ظرفیت‌های مغفول‌مانده حوزه گردشگری استان اشاره کرد و گفت: زنجان از توانمندی‌های فراوانی در بخش گردشگری برخوردار است، اما تاکنون آن‌گونه که باید از این ظرفیت استفاده نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: در کارگروه اقتصادی استان، پنج بسته سرمایه‌گذاری گردشگری به تصویب رسیده که سه بسته آن مربوط به احداث هتل است و در همین راستا ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور برای اجرای طرح‌های گردشگری استان جذب شده است.

وی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: برای شکوفایی ظرفیت‌های این بخش باید از توان و ظرفیت بانک تخصصی حوزه گردشگری بیش از گذشته استفاده شود تا زمینه اجرای طرح‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاران فراهم شود.

مرادخانی همچنین با اشاره به جایگاه مناسب شرکت‌های دانش‌بنیان استان گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان زنجان در مقایسه با میانگین کشور عملکرد بسیار مطلوبی دارند و برخی از سکوهای دیجیتال فعال در استان جزو برترین پلتفرم‌های کشور محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: استانداری زنجان حمایت از شرکت‌های فناور، نوآور و دانش‌بنیان را یکی از اولویت‌های خود می‌داند و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای توسعه این بخش و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان استفاده خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز گفت: بزرگ‌ترین مزرعه دولتی خورشیدی کشور با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در شهرستان خدابنده در حال اجراست که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی در حوزه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.

وی افزود: استان زنجان به دلیل زاویه مناسب تابش خورشید، از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار است و در این زمینه حمایت‌های مختلفی از جمله واگذاری زمین رایگان و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

مرادخانی با بیان اینکه استان زنجان مصمم است به قطب تولید انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود، اظهار کرد: هرچند شرایط ناشی از جنگ و تأخیر در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، روند اجرای برخی پروژه‌ها را با کندی مواجه کرده است، اما اقدامات انجام‌شده موجب شده ظرفیت اتصال نیروگاه‌های خورشیدی استان به شبکه برق کشور از حدود هفت مگاوات در گذشته به نزدیک ۵۰ مگاوات افزایش یابد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این میزان تا پایان سال به بیش از ۱۲۰ مگاوات خواهد رسید که نشان‌دهنده شتاب قابل توجه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان بر ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی برای رفع موانع تأمین تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی تأکید کرد و گفت: حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند تأمین تجهیزات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان می‌تواند زمینه ایجاد بزرگ‌ترین ساختگاه‌های خورشیدی کشور را در زنجان فراهم کند.

مرادخانی خاطرنشان کرد: با توجه به راندمان بالای انرژی خورشیدی در زنجان، توسعه این بخش علاوه بر تأمین برق پایدار، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تحقق توسعه پایدار استان خواهد داشت.