نظرسنجی از خدمات بنیاد شهید در مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، ستاد مرکزی مراسم اربعین این بنیاد با همکاری دفتر مطالعات و پژوهش‌ها، در راستای ارزیابی برنامه‌ها و خدمات ارائه‌شده به زائران اربعین حسینی، پرسشنامه‌ای را طراحی و در اختیار زائران قرار داده است.

این نظرسنجی با هدف ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌ها و سنجش میزان رضایت زائران، شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود و بهره‌گیری از پیشنهادها و نظرات ارزشمند جامعه ایثارگری و سایر زائران برگزار می‌شود. نتایج حاصل از این ارزیابی، مبنای برنامه‌ریزی و ارتقای کیفیت خدمات در مراسم اربعین سال‌های آینده خواهد بود.

از تمامی زائران گرامی اربعین حسینی درخواست می‌شود با صرف چند دقیقه از وقت خود، نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام کرده و با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بنیاد شهید و امور ایثارگران را در ارائه خدمات شایسته‌تر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) یاری کنند.

لینک پرسشنامه:

https://survey.porsline.ir/s/WM5ZibJz

ستاد مرکزی مراسم اربعین بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت زائران، امیدوار است با بهره‌گیری از نتایج این نظرسنجی، گام‌های مؤثری در راستای بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی زائران برداشته شود.