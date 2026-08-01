وضعیت نهایی هافبک استقلال تا ۲۴ ساعت آینده مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال روز گذشته (جمعه ۹ مرداد) در دیداری تدارکاتی مقابل فولاد خوزستان قرار گرفت که این مسابقه در نهایت با برتری یک بر صفر فولادی‌ها به پایان رسید.

در جریان این دیدار، مهران احمدی هافبک استقلال که فصل گذشته نیز به دلیل مصدومیت بخش قابل توجهی از مسابقات را از دست داده بود، در نیمه نخست دچار آسیب‌دیدگی شد و نتوانست به بازی ادامه دهد و زمین مسابقه را ترک کرد.

این بازیکن بلافاصله پس از مصدومیت تحت بررسی‌های پزشکی قرار گرفت و برای مشخص شدن میزان آسیب‌دیدگی، اقدام به انجام تصویربرداری MRI کرد. با این حال، هنوز نتیجه نهایی این آزمایش اعلام نشده است.

قرار است پاسخ نهایی MRI اواخر امشب در اختیار کادر پزشکی استقلال قرار بگیرد و پس از بررسی شرایط این بازیکن، میزان دقیق مصدومیت و مدت زمان دوری احتمالی احمدی از میادین به سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال اعلام شود.

کادر فنی استقلال در شرایطی منتظر وضعیت احمدی است که این بازیکن یکی از گزینه‌های حضور در خط میانی آبی‌ها برای فصل جدید محسوب می‌شود و غیبت احتمالی او می‌تواند برنامه‌های تاکتیکی بختیاری‌زاده را تحت تأثیر قرار دهد.