محتوای هوش مصنوعی در اروپا برچسب می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این قوانین که در چارچوب قانون از پیش تصویب‌شده هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (AI Act) تدوین شده‌اند، از دوم آگوست(فردا) اجرا می‌شوند.

این مقررات شامل تصاویر، فایل‌های صوتی و متن‌های تولیدشده با هوش مصنوعی می‌شود، البته به شرطی که برای واقعی به نظر رسیدن طراحی شده باشند. روی این محتوا یک نشان دیجیتال (واترمارک دیجیتال) درج خواهد شد. این قوانین شامل محتوای شخصی نمی‌شود؛ بنابراین شوخی‌هایی که برای گروه‌های گفت‌وگوی دوستانه ساخته می‌شوند همچنان مشکلی ندارند. همچنین آثار طنزآمیز و تخیلی که «به‌وضوح هنری» هستند، از این مقررات معاف شده‌اند.

عدم پیروی از قانون مذکور به جریمه های سنگین تا سقف سه درصد درآمد کل شرکت منجر می شود. اتحادیه اروپا برچسب های سیاه و سفید خود را ابداع کرده که هر کسی می تواند ازآنها استفاده کنداما سازمان های مختلف می توانند برچسب های خود را نیز بسازند.