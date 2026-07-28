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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

همه برای ایران قوی تلاش کنند؛

بهاروند: برگزاری ۴۵۰۰ مسابقه فوتبال در فصل گذشته کار بزرگی بود

بهاروند: برگزاری ۴۵۰۰ مسابقه فوتبال در فصل گذشته کار بزرگی بود

رئیس سازمان لیگ فوتبال با قدردانی از عوامل برگزاری حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مسابقه در فصل گذشته، با اشاره به دشواری‌های برگزاری رقابت‌ها، تأکید کرد که همه باید برای «ایران قوی» تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهاروند در مراسم قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور اظهار کرد: ابتدا مقام شامخ همه شهدا را گرامی می‌داریم.

وی با قدردانی از عوامل برگزاری مسابقات فصل گذشته گفت: از همه کسانی که در فصل گذشته برای برگزاری حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مسابقه تلاش کردند، تشکر می‌کنم. برگزاری مسابقات فراز و نشیب‌های زیادی دارد، اما با وجود تمام این مشکلات و چالش‌ها، مسابقات طبق برنامه برگزار شد.

رئیس سازمان لیگ فوتبال ادامه داد: برای برگزاری هر مسابقه ۹۰ دقیقه‌ای، تلاش و زحمات زیادی از سوی عوامل مختلف انجام می‌شود و افراد بسیاری برای برگزاری منظم رقابت‌ها تلاش می‌کنند.

بهاروند با اشاره به برنامه فصل پیش رو خاطرنشان کرد: در طول فصل، یک ماه تعطیلی به دلیل برگزاری جام ملت‌ها خواهیم داشت. مسیر سختی پیش روی ما قرار دارد، اما باید از این مسیر لذت ببریم.

وی در پایان گفت: همه باید برای ایران قوی تلاش کنیم و امیدوارم در فصل جدید بهترین اتفاقات برای فوتبال کشور رقم بخورد.

کد مطلب 6902010
مهدی مرتضویان

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