بهاروند: برگزاری ۴۵۰۰ مسابقه فوتبال در فصل گذشته کار بزرگی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهاروند در مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور اظهار کرد: ابتدا مقام شامخ همه شهدا را گرامی میداریم.
وی با قدردانی از عوامل برگزاری مسابقات فصل گذشته گفت: از همه کسانی که در فصل گذشته برای برگزاری حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مسابقه تلاش کردند، تشکر میکنم. برگزاری مسابقات فراز و نشیبهای زیادی دارد، اما با وجود تمام این مشکلات و چالشها، مسابقات طبق برنامه برگزار شد.
رئیس سازمان لیگ فوتبال ادامه داد: برای برگزاری هر مسابقه ۹۰ دقیقهای، تلاش و زحمات زیادی از سوی عوامل مختلف انجام میشود و افراد بسیاری برای برگزاری منظم رقابتها تلاش میکنند.
بهاروند با اشاره به برنامه فصل پیش رو خاطرنشان کرد: در طول فصل، یک ماه تعطیلی به دلیل برگزاری جام ملتها خواهیم داشت. مسیر سختی پیش روی ما قرار دارد، اما باید از این مسیر لذت ببریم.
وی در پایان گفت: همه باید برای ایران قوی تلاش کنیم و امیدوارم در فصل جدید بهترین اتفاقات برای فوتبال کشور رقم بخورد.
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