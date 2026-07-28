روشنک: لیگ ۱۸ تیمی سخت است اما باید به فال نیک بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین روشنک پیش از آغاز مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره رقابتهای لیگ برتر، اظهار داشت: فصل گذشته شرایط خاصی داشت و مسابقات به دلیل جنگ تحمیلی نیمهتمام ماند که همه در جریان این موضوع هستند. فقط باید توضیح بدهم که دغدغه سازمان لیگ همواره برگزاری و به پایان رساندن مسابقات بوده است.
وی ادامه داد: در مسیر برگزاری رقابتها با موانعی روبهرو بودیم و درخواستهایی نیز از سوی باشگاهها مطرح شد، اما تلاش کردیم شرایط را مدیریت کنیم تا مسابقات در بهترین وضعیت ممکن برگزار شود.
مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال افزود: امیدوارم در فصل بیستوششم بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و تلاش باشگاهها و برگزاری منظم رقابتها باعث شادی هواداران شود.
روشنک در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری لیگ با حضور ۱۸ تیم کار سختی خواهد بود، اما باید این موضوع را به فال نیک بگیریم و با تعامل و همکاری کامل همه ارکان فوتبال، فصل جدید را پیش ببریم.
وی ادامه داد: برای ما همه مسابقات لیگ ۱۸ تیمی اهمیت دارد. در این فصل ۳۰۶ بازی برگزار خواهد شد و همه دیدارها برای سازمان لیگ مهم هستند، اما طبیعتاً حساسیتهایی مانند دربی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر درباره امکان برگزاری لیگ ۱۸ تیمی با توجه به فشردگی تقویم فوتبال ایران گفت: شما میدانید که حتی در لیگ ۱۶ تیمی هم در مقاطعی به دلیل فشردگی مسابقات، حضور تیمها در رقابتهای آسیایی، مسابقات مقدماتی جام جهانی و برنامههای تیم ملی با مشکلاتی مواجه میشدیم. حالا در فصل پیشرو شرایط سختتر است.
روشنک افزود: امسال مسابقات بازیهای آسیایی ناگویا، دو فیفادی پیش از جام ملتها، جام ملتهای آسیا که در میانه فصل برگزار میشود و همچنین رقابتهای لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا را داریم. تیمهایی که در مسابقات آسیایی حضور دارند باید هشت مسابقه برگزار کنند و چنین شرایطی را تاکنون تجربه نکردهایم.
وی تاکید کرد: حتی در دورههایی که لیگ برتر ۱۸ تیمی بود، چنین فشردگی و شرایطی وجود نداشت. کار سخت است اما امیدواریم با تعامل باشگاهها، همکاری مجموعه فوتبال و کمک رسانهها بتوانیم از این پیچ سخت عبور کنیم.
تلاش برای پایان لیگ تا خرداد
مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر درباره زمان پایان فصل آینده نیز گفت: طبق روال گذشته هدف ما این است که مسابقات در خردادماه به پایان برسد. این موضوع به نفع فوتبال ایران است تا توقف پایانی فصل به دلیل فیفادی در هفتههای آخر لیگ اتفاق نیفتد و بتوانیم فصلهای بعدی را نیز در زمان مناسب آغاز کنیم.
روشنک خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تصمیم برای برگزاری لیگ ۱۸ تیمی همین موضوع بود. اگر آن هفت یا هشت هفته باقیمانده فصل گذشته را ادامه میدادیم، لیگ در اواخر شهریور یا مهر آغاز میشد و دوباره در پایان فصل برای معرفی نمایندگان آسیایی و آغاز لیگ بعدی با مشکل مواجه میشدیم.
وی افزود: تصمیم برای ۱۸ تیمی شدن لیگ، تصمیم سادهای نبود اما برای نجات فصلهای آینده فوتبال ایران این تصمیم گرفته شد.
اعلام برنامه هفتههای لیگ پس از قرعهکشی آسیا
روشنک درباره زمان اعلام برنامه مسابقات گفت: قرعهکشی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا در تاریخ ۲۷ مرداد برگزار میشود. به همین دلیل ابتدا برنامه سه هفته ابتدایی لیگ را طی یکی دو روز آینده اعلام خواهیم کرد و پس از مشخص شدن قرعه تیمهای ایرانی در آسیا، برنامه هفت یا هشت هفته بعدی نیز اعلام خواهد شد.
وی درباره تصمیمات مربوط به سهمیههای آسیایی و تغییرات ایجاد شده در این زمینه نیز گفت: این تصمیم در حوزه اختیارات سازمان لیگ یا رئیس سازمان لیگ نبود و مربوط به هیئترئیسه فدراسیون فوتبال و معرفی سهمیههای ایران به آسیا بود. برای این مسائل میتوان نمونههای خارجی را هم بررسی کرد؛ در دوران کرونا نیز در برخی کشورها با توجه به شرایط مسابقات تصمیمات مشابهی گرفته شد.
پیشبینی شرایط بحرانی و استفاده از بند فورسماژور
مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر درباره احتمال ایجاد شرایط اضطراری مانند اتفاقات فصل گذشته و احتمال توقف مسابقات گفت: امیدواریم امنیت و آرامش برقرار باشد و دوباره وارد شرایط جنگی نشویم، اما طبیعتاً پیشبینیهایی انجام دادهایم.
روشنک ادامه داد: بند فورسماژور در تمام آییننامههای بینالمللی فیفا و AFC وجود دارد و چنین شرایطی را پوشش میدهد. تصمیمگیری در این خصوص باید بر اساس موقعیت مسابقات، شرایط جدول و زمان وقوع اتفاق انجام شود.
وی تصریح کرد: اگر چنین شرایطی در ابتدای فصل رخ دهد، تصمیم متفاوتی گرفته خواهد شد؛ اگر در نیمفصل دوم باشد شرایط دیگری خواهد داشت و اگر در هفتههای پایانی اتفاق بیفتد نیز بر اساس وضعیت جدول و شرایط رقابتها تصمیم ویژهای اتخاذ میشود. همه این موارد در چارچوب همان بند فورسماژور تعریف میشود.
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