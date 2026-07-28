به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحمان سالاری در حاشیه مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر فوتبال برای فصل بیست و ششم اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که امروز استارت فصل جدید مسابقات زده شد و امیدواریم این رقابت‌ها بتواند به تیم ملی کمک کند و شاهد لیگ جذاب و باکیفیتی باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره بحث‌های مطرح شده پیرامون اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به استقلال و اینکه آیا چنین موضوعی در هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح شده است، گفت: فصل گذشته مباحث مختلفی مانند سهمیه آسیایی، قهرمانی و برگزاری دیدار پلی‌آف مطرح شد، اما تا این لحظه هیچ صحبتی در هیئت‌رئیسه درباره اینکه جام به تیمی اهدا شود یا تصمیمی در این خصوص گرفته شود، مطرح نشده است.

قرارداد قلعه‌نویی چهار ساله نیست

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره شایعات مربوط به تمدید چهار ساله قرارداد امیر قلعه‌نویی با تیم ملی نیز توضیح داد: نه قلعه‌نویی چنین درخواستی از فدراسیون داشته و نه چنین موضوعی در فدراسیون مطرح شده است. برنامه فعلی ما تا جام ملت‌های آسیاست.

وی ادامه داد: هفته گذشته جلسه‌ای حدود پنج ساعت درباره سرمربی تیم ملی برگزار شد و مباحث مختلفی مطرح شد. مردم ما فوتبال را می‌فهمند و شرایط را می‌بینند. ما باید روندی را که تیم ملی با آن به جام جهانی رفت و اتفاقاتی که رخ داد، بررسی کنیم.

سالاری با اشاره به مشکلات تیم ملی پیش از جام جهانی گفت: ما یکی از اردوهایمان در ترکیه را داشتیم که تیم ملی حدود ۵۰ ساعت در مسیر رفت و برگشت بود. با سه تیم ملی بزرگ دنیا که در رنکینگ زیر ۱۵ جهان قرار داشتند تا پای امضای قرارداد برای بازی دوستانه پیش رفتیم، اما در دقیقه ۹۰ به دلایل نامعلوم این مسابقات لغو شد.

تیم ملی نیاز به اصلاحات و نیروی تازه‌نفس دارد

وی افزود: قبل از جام جهانی، برنامه‌ای که از سوی کادر فنی و فدراسیون داشتیم این بود که حداقل یک مرحله و طبق نظر کادر فنی حتی دو مرحله بالاتر برویم. ما مدافع نتیجه تیم ملی نیستیم و انتقادهایی داریم. معتقدیم باید اصلاحاتی در ساختار تیم ملی انجام شود و تیم برای جام ملت‌های آسیا تقویت شود.

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال تصریح کرد: امیدوارم مردم بپذیرند که تیم ملی ما نیاز به یک نیروی تازه‌نفس، باانگیزه و جوان دارد که بتواند قول موفقیت بدهد. همان‌طور که هیئت‌رئیسه جوان‌تر شد و خون تازه‌ای به فدراسیون تزریق شد، تیم ملی هم نیاز به چنین اتفاقی دارد.

وی درباره اینکه آیا هیئت‌رئیسه برای تمدید قرارداد قلعه‌نویی شرط قهرمانی جام ملت‌ها را مطرح کرده است، گفت: ما از آقای قلعه‌نویی خواسته‌ایم برنامه خود را برای جام ملت‌های آسیا ارائه کند. هدف ما این است که تیم ملی حداقل به فینال جام ملت‌های آسیا برسد. دوره قبل تا مرحله نیمه‌نهایی رفتیم و این بار خواسته همه اعضای هیئت‌رئیسه صعود به فینال است.

سالاری ادامه داد: اینکه بخواهیم در کار فنی دخالت کنیم و بگوییم چه کسی در کادر فنی باشد، حرفه‌ای نیست و در هیچ جای دنیا چنین کاری انجام نمی‌شود. خواسته ما جوانگرایی و رسیدن به فینال جام ملت‌های آسیاست.

قلعه‌نویی گزینه اصلی هدایت تیم ملی تا جام جهانی است

وی درباره اینکه آیا تضمینی وجود دارد که تیم ملی با تمدید قرارداد قلعه‌نویی به موفقیت برسد، گفت: ما برنامه‌ای را از ایشان می‌گیریم و بر اساس آن تصمیم می‌گیریم. فعلاً آقای قلعه‌نویی اصلی‌ترین گزینه ما برای هدایت تیم ملی است و بر همین اساس برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

تلاش برای شکستن طلسم المپیک با تیم امید

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره تیم ملی امید و حضور این تیم در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: این دوره نسل خوبی در تیم ملی امید داریم و بازیکنان خوبی در این رده حضور دارند. در نقل‌وانتقالات هم می‌بینیم که بسیاری از بازیکنان تیم امید مورد توجه باشگاه‌ها قرار گرفته‌اند.

وی افزود: مجموعه تیم‌های ملی ما در سه ماه آینده سه تورنمنت مهم در رده‌های نوجوانان، جوانان و امید دارند. با باشگاه‌ها صحبت کرده‌ایم و تا این لحظه همکاری خوبی از سوی آنها وجود داشته است. امیدواریم با ادامه این همکاری بتوانیم طلسم صعود به المپیک را بشکنیم.

پاداش‌های تیم ملی و ماجرای صحبت‌های قلعه‌نویی

سالاری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره میزان پاداش‌های تیم ملی و حواشی ایجاد شده پیرامون این موضوع اظهار داشت: اخیراً فشار غیرمنطقی علیه بازیکنان تیم ملی ایجاد شده است. برخی ارقام مطرح شده در فضای مجازی از اساس کذب بود و چنین مبالغی وجود نداشت.

وی ادامه داد: پاداش‌ها با کسر مالیات پرداخت شده و اگر این موضوع را در نظر بگیریم، شاید نسبت به رشته‌های دیگر تفاوت زیادی نداشته باشد. فوتبال درآمدزایی داشته و طبیعی است که پاداش‌هایی برای موفقیت‌ها وجود داشته باشد.

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره استفاده امیر قلعه‌نویی از واژه «ایثار» برای صحبت درباره تبدیل پاداش دلاری به ریالی گفت: خود من بعد از آن مصاحبه ناراحت شدم. فرهنگ ایثار در کشور ما جایگاه خاصی دارد. افراد زیادی مانند معلمان، آتش‌نشان‌ها و بسیاری از مشاغل دیگر برای خدمت تلاش می‌کنند.

وی افزود: معتقدم قلعه‌نویی تحت فشار آن لحظه این کلمه را به کار بردند و قطعاً خودشان این موضوع را اصلاح خواهند کرد. نباید یک جمله باعث شود همه زحمات ایشان برای فوتبال ایران نادیده گرفته شود. ایشان در جام جهانی و قبل از آن تمام تلاش خود را برای تیم ملی انجام دادند.

بازیکن‌سالاری در تیم ملی نداریم

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره برخی ادعاها مبنی بر مخالفت تعدادی از بازیکنان با ادامه همکاری با قلعه‌نویی نیز گفت: چنین موضوعی تا الان به گوش من نرسیده و ما چیزی به نام بازیکن‌سالاری در تیم ملی نداریم.

وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری درباره تیم ملی بر اساس برنامه‌های فدراسیون فوتبال انجام می‌شود. هیچ فردی نمی‌تواند برای انتخاب سرمربی تیم ملی فشار وارد کند و ما هم هیچ فشاری را در این زمینه نمی‌پذیریم.