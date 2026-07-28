به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (سه‌شنبه)، سازمان حسابرسی با رونمایی از سامانه جامع «شحاب» (شبکه حسابرسی الکترونیک و برخط) به طور رسمی مسیر گذار از حسابرسی سنتی به حسابرسی الکترونیک را آغاز کرد؛ اقدامی که همزمان با تأکید مدیرعامل این سازمان بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تحلیل داده و پایبندی به اصول عدالت، شفافیت و درستکاری در حرفه حسابرسی همراه شد.

مراسم رونمایی از سامانه جامع «شحاب» با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان حسابرسی برگزار شد. مسئولان سازمان این سامانه را گامی راهبردی برای تحول فرآیندهای حسابرسی و حرکت به سمت حسابرسی برخط و هوشمند عنوان کردند.

آغاز رسمی گذار از حسابرسی سنتی به حسابرسی الکترونیک

موسی بزرگ‌اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی در این مراسم با تأکید بر اینکه موفقیت سامانه «شحاب» به نقش و همراهی حسابرسان وابسته است، اظهار کرد: لازم است هرچه سریع‌تر از فضای حسابرسی سنتی فاصله بگیریم و زمینه‌های لازم برای استقرار حسابرسی نوین را فراهم کنیم.

بزرگ‌اصل از حسابرسان خواست ایرادات سامانه را به صورت دقیق و بی‌طرفانه به واحد فناوری اطلاعات اعلام کنند تا فرآیند تکمیل و توسعه آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی برخی ساختارهای فناوری در کشور افزود: اگرچه سازمان حسابرسی دیرتر از زمان مطلوب وارد این مسیر شده است، اما با همراهی کارکنان، برای همیشه با حسابرسی سنتی خداحافظی خواهد کرد و وارد عصر حسابرسی مدرن می‌شود.

هوش مصنوعی و تحلیل داده؛ مسیر اجتناب‌ناپذیر حرفه حسابرسی

مدیرعامل سازمان حسابرسی همچنین در دیدار با نیروهای جدید این سازمان، با اشاره به سرعت تحولات فناوری، استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیل داده را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حرفه حسابرسی دانست.

وی گفت: امروز راهی جز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی وجود ندارد و حتی خود نیز پس از سال‌ها تجربه ناگزیر به استفاده از این ابزارها شده است. به گفته بزرگ‌اصل، در برخی حوزه‌ها از جمله فرآیندهای مرتبط با واردات، ابزارهای مبتنی بر فناوری می‌توانند نقش مهمی در افزایش دقت و کارآمدی ایفا کنند.

عدالت، شفافیت و درستکاری؛ سه اصل بنیادین حسابرسی

بزرگ‌اصل با تأکید بر اینکه حسابرسی تنها بررسی اعداد نیست، اظهار کرد: این حرفه ابزاری برای تحقق عدالت، صیانت از حقوق سهامداران و مقابله با فساد مالی است.

وی افزود: صورت‌های مالی مجموعه‌ای از اعداد و کلمات است و هرگونه خدشه در صحت و شفافیت آن، موجب گمراهی سهامداران و ذی‌نفعان شده و زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند؛ از این رو عدالت مهم‌ترین اصل در حرفه حسابرسی محسوب می‌شود.

مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه مأموریت این سازمان پایه نظم و انسجام مالی کشور است، خاطرنشان کرد: حسابرسی حرفه‌ای حساس و اثرگذار است و سرمایه اصلی سازمان نیز نیروی انسانی آن به شمار می‌رود.

گزارشگری پایداری؛ موضوع کلیدی آینده حسابرسی

رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی، گزارشگری پایداری را یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی این حرفه دانست و گفت: توسعه نامتوازن در جهان، ضرورت توجه به گزارشگری پایداری را بیش از گذشته آشکار کرده است.

وی توضیح داد: اگرچه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با هدف حداکثرسازی سود انجام می‌شود، اما پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از این روند، از گرم شدن زمین تا آلودگی دریاها و تخریب اکوسیستم‌ها، ضرورت ایجاد توازن میان ابعاد مختلف توسعه را دوچندان کرده است و حسابرسی نیز باید در این حوزه نقش‌آفرینی کند.

استقلال حسابرس؛ شرط اعتبار امضای حرفه‌ای

مدیرعامل سازمان حسابرسی در بخش دیگری از سخنان خود، درستکاری را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حسابرس عنوان کرد و گفت: بدون درستکاری امکان ایجاد شفافیت وجود ندارد و بخشی از فسادهای مالی نتیجه طمع‌ورزی و کج‌رفتاری است.

وی همچنین بر حفظ استقلال حرفه‌ای حسابرسان تأکید کرد و افزود: حسابرس باید فاصله حرفه‌ای خود با کارفرما را حفظ کند، زیرا اعتبار امضای او به استقلالش وابسته است و فروش امضا، بزرگ‌ترین آسیب به اعتبار حرفه حسابرسی محسوب می‌شود.

بزرگ‌اصل با اشاره به فلسفه شکل‌گیری حرفه حسابرسی و نمونه‌هایی مانند پرونده شرکت انرون در آمریکا، بر ضرورت شناخت شیوه‌های تقلب در گزارشگری مالی تأکید کرد و گفت: حسابرس با شناسایی صحیح درآمدها، بررسی ارزش شرکت‌ها، توجه به اقلام آشکار و پنهان و شناخت روش‌های تقلب می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از فساد و افزایش شفافیت ایفا کند.

وی همچنین از نیروهای جدید سازمان خواست روحیه پرسشگری، مسأله‌محوری و مسئولیت‌پذیری را در فعالیت حرفه‌ای خود تقویت کنند و تأکید کرد که ظاهر، رفتار و منش حسابرس باید بیانگر تخصص، دقت و اعتبار این حرفه باشد.

«شحاب» چگونه فرآیند حسابرسی را متحول می‌کند؟

در این مراسم، رضا پیروز مدیر فناوری اطلاعات سازمان حسابرسی با تشریح فاز نخست سامانه «شحاب» گفت: حسابرسی سنتی به دلیل اتکای زیاد به اسناد کاغذی و زونکن‌ها، زمان قابل توجهی از حسابرسان را هدر می‌دهد و دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست.

وی زونکن‌های کاغذی را نماد اتلاف ارزشمندترین دارایی حسابرس یعنی زمان دانست و افزود: سامانه «شحاب» با حذف بخش مهمی از فرآیندهای سنتی، زمینه شکل‌گیری سازمانی چابک، پیشرو، متکی بر فناوری، اخلاق‌مدار و برخوردار از سرمایه انسانی توسعه‌یافته را فراهم می‌کند.

به گفته مدیر فناوری اطلاعات سازمان حسابرسی، فاز نخست این سامانه از ثبت درخواست تا پذیرش و انعقاد قرارداد را پوشش می‌دهد و در فاز دوم نیز فرآیند ساخت و تخصیص کاربرگ توسط مدیر فنی تا صدور گزارش حسابرسی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.