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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

فرماندار تنگستان: همدلی و وفاق مهم‌ترین نیاز امروز جامعه است

فرماندار تنگستان: همدلی و وفاق مهم‌ترین نیاز امروز جامعه است

بوشهر- فرماندار تنگستان با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در شرایط کنونی کشور، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید روحیه وفاق، همدلی و هم‌افزایی در جامعه تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در نشست با امام جمعه اهرم به مناسبت سالروز نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به همراه اعضای شورای تأمین شهرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نماز جمعه همواره یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و سنگر وحدت، بصیرت و انسجام مردم بوده است.

فرماندار تنگستان با قدردانی از نقش مؤثر امام جمعه اهرم در همراهی با مردم و تعامل سازنده با مسئولان شهرستان، افزود: حضور میدانی، مردم‌داری و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان از ویژگی‌های ارزشمند حجت‌الاسلام پهلوزاده است که موجب تقویت همدلی و انسجام در تنگستان شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید روحیه وفاق، همدلی و هم‌افزایی در جامعه تقویت شود و همه مسئولان با همدلی و همکاری در مسیر خدمت‌رسانی به مردم گام بردارند.

فرماندار تنگستان همچنین بر پایبندی به آرمان‌های امامین انقلاب، ادامه راه شهدا و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: همه ما وظیفه داریم با حفظ وحدت و انسجام، در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه به مردم تلاش کنیم.

کد مطلب 6902180

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