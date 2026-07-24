امام جمعه اهرم: فرهنگ مهارت و کار به ارزش عمومی در جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیب پهلوزاده در خطبههای نماز جمعه اهرم، با تسلیت فرارسیدن ماه صفر و ایام اسارت اهلبیت (ع)، به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نماز جمعه یکی از برکات ماندگار انقلاب اسلامی است که طی سالهای گذشته منشأ خیر، برکت، هدایت و آگاهیبخشی در جامعه بوده است.
وی با اشاره به ششمین سال حضور خود در جایگاه امامت جمعه اهرم افزود: خدمت در سنگر نماز جمعه توفیقی الهی برای خدمتگزاری به مردم شریف، مؤمن و ولایتمدار شهرستان تنگستان است. در این مسیر از تلاشهای ائمه جمعه پیشین و همچنین اعضای ستادهای نماز جمعه در ادوار مختلف قدردانی میکنیم.
امام جمعه اهرم با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب «نماز جمعه تراز انقلاب اسلامی» فاصله وجود دارد، تصریح کرد: این فاصله با همدلی مردم، تلاش مسئولان و مشارکت بیشتر اقشار مختلف جامعه قابل جبران است. نماز جمعه باید بیش از گذشته به قرارگاهی برای تقویت ایمان، فرهنگ، بصیرت، مقاومت و حل مسائل جامعه تبدیل شود.
پهلوزاده ادامه داد: نماز جمعه تنها محل اقامه یک فریضه عبادی نیست، بلکه تریبونی برای بیان مطالبات مردم و پیگیری آن از مسئولان است. اگرچه اقدامات خوبی در سالهای اخیر انجام شده، اما در برابر نیازها و کمبودهای موجود، باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی با تأکید بر نقش نماز جمعه در ایجاد همدلی و رفع اختلافات اجتماعی گفت: در سالهای گذشته تلاش شده است فضای شهرستان بر محور ولایت، همدلی و انسجام حرکت کند و این مسیر باید با حضور پررنگتر مردم ادامه یابد.
امام جمعه اهرم حضور مستمر اقشار مختلف مردم در نماز جمعه را یکی از شاخصهای «نماز جمعه تراز» دانست و افزود: دشمن به میزان حضور مردم در صحنههای دینی و انقلابی توجه ویژه دارد و هرجا حضور مردم کمرنگ شود، زمینه ایجاد فتنه و اختلاف را دنبال میکند. هرچه صفوف نماز جمعه پرشورتر باشد، آثار و برکات آن در جامعه بیشتر نمایان خواهد شد.
نماز جمعه بازویی توانمند برای تحقق آرمانهای انقلاب است
وی خاطرنشان کرد: نماز جمعه بازویی توانمند برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و تقویت روحیه مقاومت است و امام جمعه نیز باید سخنگوی انقلاب، مطالبهگر حقوق مردم و مدافع ارزشهای اسلامی باشد.
پهلوزاده در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ وحدت، اظهار کرد: امروز اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد میان مردم و مسئولان یک راهبرد اساسی برای حفظ عزت و استقلال کشور است. همه وظیفه دارند از هرگونه اختلاف، تفرقه، تنش سیاسی و برجستهسازی اختلافات اجتماعی پرهیز کنند.
وی با تأکید بر تفاوت میان نقد سازنده و ایجاد تفرقه افزود: انتقاد برای اصلاح امور ضروری است، اما هر سخن و رفتاری که موجب اختلاف و ناامیدی در جامعه شود، برخلاف مصالح کشور و توصیههای رهبری است.
امام جمعه اهرم همچنین با اشاره به تحولات منطقه، بر حفظ هوشیاری، انسجام ملی و همراهی مردم در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: ملت ایران در طول تاریخ در برابر تهدیدها و تجاوزها ایستادگی کرده و امروز نیز با وحدت حول محور ولایت و همراهی مردم، از این مقطع حساس با اقتدار عبور خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت هفته ملی مهارت، توسعه آموزشهای فنی و حرفهای را از مهمترین نیازهای امروز جامعه دانست و گفت: مهارتآموزی جوانان نقش تعیینکنندهای در رونق تولید، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی دارد و لازم است آموزشهای مهارتی متناسب با پیشرفتهای علمی و فناوری روز توسعه یابد.
پهلوزاده فرهنگ کار و مهارتآموزی را نیازمند توجه خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد و همه نهادهای فرهنگی دانست و تأکید کرد: باید فرهنگ مهارت، کار و خلاقیت به یک ارزش عمومی در جامعه تبدیل شود.
وی در پایان از گروههای سرود شرکتکننده در رویداد «باید برخاست» و همچنین جوانان مسجد قرآن و پایگاه ذوالفقار بهدلیل برگزاری نمایشگاه فرهنگی ـ مذهبی «عصر ظهور» و ترویج فرهنگ ولایت و مقاومت قدردانی کرد.
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