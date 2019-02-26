خدمات ۱۰ ساله امام جمعه اهرم تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان صبح سه‌شنبه در آئین تجلیل از خدمات ۱۰ ساله امام جمعه اهرم ضمن تبریک ولادت با سعادت دخت نبی گرامی اسلام (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گفت: زحمات و تلاش‌های ۱۰ ساله حجت الاسلام عیسی راستگو به عنوان امام جمعه اهرم زمینه وحدت بیش از پیش در شهرستان فراهم کرده بود.

عبدالحسین رفیعی‌پور اظهار داشت: حجت‌الاسلام راستگو در راستای تقویت نظام جمهوری اسلامی و پیاده کردن احکام دینی با ایجاد فضای برادری و وحدت در شهرستان به‌ویژه در شهر اهرم و روستاهای هم‌جوار توانستند وفاق و همدلی بسیار خوبی ایجاد کنند.

رفیعی پور با اشاره به اینکه حضور شما مردم در آئین تکریم ایشان بیانگر رضایت‌مندی از وی به‌عنوان امام جمعه است، تصریح کرد: حضور شما مردم در آئین تکریم حجت الاسلام راستگو نشان می دهد ایشان توانسته رضایتمندی شما در ماموریتش به عنوان امام جمعه اهرم را به خوبی انجام دهد.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: حجت الاسلام راستگو از سنگر نماز جمعه به‌عنوان سنگر وحدت و همدلی استفاده بسیار خوبی داشته است و هیچ وقت به دنبال سیاسی‌گری نبودند که یک گروه را بگیرند و گروه دیگری را رها کنند و ایشان فارغ از مسائل سیاسی که جامعه مبتلابه آن است توانستند یک همدلی خوبی را بین تمامی گروه های سیاسی و اقشار مختلف در شهرستان ایجاد کنند.

وی ادامه داد: حجت الاسلام راستگو همراه و همدل با مسئولین شهرستان در توسعه و عمران و آبادانی تنگستان بودند.

رفیعی پور عنوان داشت: حجت الاسلام راستگو از تریبون نماز جمعه هرگز برای مقاصد سیاسی استفاده نکرد و هدفشان وحدت و پیگیری مسائل شهر و شهرستان بود و امیدواریم خدمات وی در مسئولیت جدید ادامه داشته باشد.