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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷

برپایی بیمارستان صحرایی نیروی زمینی ارتش در مرز خسروی

برپایی بیمارستان صحرایی نیروی زمینی ارتش در مرز خسروی

کرمانشاه- همزمان با تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی، بیمارستان صحرایی اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش با استقرار در این مرز، ارائه خدمات درمانی و امدادی را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی خسروی، بیمارستان صحرایی اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش در این مرز مستقر شد تا به صورت شبانه‌روزی به زائران و مسافران خدمات بهداشتی، درمانی و امدادی ارائه کند.

این بیمارستان صحرایی با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت و افزایش آمادگی درمانی در ایام اربعین، با بهره‌گیری از امکانات تخصصی و نیروهای مجرب، آماده پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران است.

برپایی بیمارستان صحرایی نیروی زمینی ارتش در مرز خسروی

در این مرکز درمانی، بخش‌های مختلفی از جمله اورژانس، تریاژ، احیای قلبی ـ ریوی، پزشک عمومی، آزمایشگاه، داروخانه، دندانپزشکی، اتاق عمل، اتاق سرد و بخش بستری موقت پیش‌بینی شده و خدمات مورد نیاز به صورت شبانه‌روزی به مراجعان ارائه می‌شود.

همچنین تیم‌های تخصصی اورژانس، آمبولانس‌ها و کادر درمانی نیروی زمینی ارتش در این بیمارستان صحرایی مستقر هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیماران و مصدومان احتمالی رسیدگی کرده و خدمات درمانی لازم را ارائه دهند.

برپایی بیمارستان صحرایی نیروی زمینی ارتش در مرز خسروی

استقرار این بیمارستان صحرایی در مرز خسروی، بخشی از تمهیدات حوزه سلامت برای پشتیبانی از زائران اربعین حسینی است و نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات درمانی، ارتقای آمادگی امدادی و تأمین سلامت زائران در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی کشور ایفا می‌کند.

کد مطلب 6902268

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