برپایی بیمارستان صحرایی نیروی زمینی ارتش در مرز خسروی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی خسروی، بیمارستان صحرایی اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش در این مرز مستقر شد تا به صورت شبانه‌روزی به زائران و مسافران خدمات بهداشتی، درمانی و امدادی ارائه کند.

این بیمارستان صحرایی با هدف ارتقای سطح خدمات سلامت و افزایش آمادگی درمانی در ایام اربعین، با بهره‌گیری از امکانات تخصصی و نیروهای مجرب، آماده پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران است.

در این مرکز درمانی، بخش‌های مختلفی از جمله اورژانس، تریاژ، احیای قلبی ـ ریوی، پزشک عمومی، آزمایشگاه، داروخانه، دندانپزشکی، اتاق عمل، اتاق سرد و بخش بستری موقت پیش‌بینی شده و خدمات مورد نیاز به صورت شبانه‌روزی به مراجعان ارائه می‌شود.

همچنین تیم‌های تخصصی اورژانس، آمبولانس‌ها و کادر درمانی نیروی زمینی ارتش در این بیمارستان صحرایی مستقر هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیماران و مصدومان احتمالی رسیدگی کرده و خدمات درمانی لازم را ارائه دهند.

استقرار این بیمارستان صحرایی در مرز خسروی، بخشی از تمهیدات حوزه سلامت برای پشتیبانی از زائران اربعین حسینی است و نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات درمانی، ارتقای آمادگی امدادی و تأمین سلامت زائران در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی کشور ایفا می‌کند.