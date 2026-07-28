به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته و اقلیم زنجان به دلیل برخورداری از شرایط مناسب، ظرفیت ممتازی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد.

استاندار زنجان با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، تمرکز گردش مالی شرکت‌های بزرگ در داخل استان و نقش‌آفرینی مؤثر شبکه بانکی در اجرای پروژه‌های پیشران را از مهم‌ترین الزامات تحقق توسعه پایدار در زنجان عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ منابع مالی استان، افزود: پذیرفتنی نیست شرکت‌هایی که از زیرساخت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و سایر ظرفیت‌های زنجان بهره‌مند هستند، گردش مالی و حساب‌های اصلی خود را به خارج از استان منتقل کنند و در زمان نیاز به منابع مالی از شبکه بانکی استان انتظار حمایت داشته باشند.

استاندار زنجان با بیان اینکه دوران اتکای صرف به تسهیلات سنتی بانکی به پایان رسیده است، گفت: لازم است فعالان اقتصادی با ابزارهای نوین تأمین مالی آشنا شوند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز سرعت بگیرد.

صادقی با تأکید بر اینکه آشنایی ناکافی برخی صنایع با این ابزارها مانع بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی شده است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و سازمان جهاد کشاورزی موظف هستند دوره‌های آموزشی و توجیهی لازم را برای مدیران و فعالان اقتصادی برگزار کنند تا استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی در بخش تولید گسترش یابد.

وی بر تداوم همکاری و هم‌افزایی میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: این تعامل می‌تواند زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان و تحقق توسعه اقتصادی پایدار را فراهم کند.

استاندار زنجان با بیان اینکه بانک‌ها باید از یک نهاد صرفاً پولی به شریک توسعه استان تبدیل شوند، اظهار داشت: نظام بانکی علاوه بر تأمین منابع مالی، باید در پیشبرد پروژه‌های راهبردی، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان نیز نقش‌آفرینی کند.

صادقی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان در حمایت از تولید گفت: رشد ۸۰ درصدی پرداخت تسهیلات در یک فصل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب بانک‌های استان با وجود محدودیت‌ها و شرایط اقتصادی موجود است.

وی با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی زنجان افزود: کسب رتبه سوم کشور در امنیت سرمایه‌گذاری، برخورداری از زیرساخت‌های پایدار انرژی و ارتباطات، قرار گرفتن در مسیر اصلی ترانزیتی کشور، تولید سالانه حدود سه میلیون تن محصولات کشاورزی، وجود بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه و فعالیت صدها واحد صنعتی و معدنی، زنجان را به یکی از مستعدترین استان‌های کشور برای جذب سرمایه‌گذاری و جهش اقتصادی تبدیل کرده است.

استاندار زنجان تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور، اختصاص خط اعتباری ویژه برای پروژه‌های پیشران استان در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، حمایت از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، هتل‌سازی و احداث مجتمع‌های رفاهی مدرن در مسیرهای ترانزیتی را از مهم‌ترین مطالبات استان از شبکه بانکی و به‌ویژه بانک گردشگری برشمرد.

وی همچنین خواستار تمرکززدایی و افزایش سقف اختیارات مدیران شعب بانک‌ها در استان شد و گفت: افزایش اختیارات مدیریت شعب استانی می‌تواند فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات را تسریع کرده و زمینه اجرای هرچه سریع‌تر پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری را فراهم سازد.