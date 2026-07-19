حمله به عقبه اردن و تخلیه فرودگاه رامون از سوخت رسان های آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از شنیده شدن صدای آژیر خطر در امان پایتخت اردن و مناطق مختلفی از این کشور خبر داد.

تلویزیون اردن از شنیده شدن صدای آژیر خطر در مناطق مختلف این کشور خبر داد.

نیروهای مسلح اردن مدعی رهگیری موشک های شلیک شده شد.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروهای آمریکایی یک موشک شلیک شده ایرانی به سمت شهر عقبه اردن را رهگیری کرده اند.

همچنین کانال ۱۳ رژیم صهیویستی نیز اعلام کرد که هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی پس از حمله به عقبه اردن، از فرودگاه رامون تخلیه شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که شلیک موشک از ایران به سمت شهر العقبه را رصد کرده و احتمال دارد برخی از موشک ها در اسرائیل سقوط کنند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از احتمال سرایت درگیری به این رژیم به دنبال شلیک موشک از ایران به سمت عقبه اردن خبر داد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش اد که صدای انفجارهایی در مناطق ایلات و العقبه به دنبال فعال شدن پدافند هوایی برای رهگیری موشک های ایران شنیده می شود.

همزمان شبکه المیادین از برخاستن دود از عقبه اردن خبر داد.