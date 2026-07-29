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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۳

رصد ترافیک صبحگاهی در بزرگراه های پایتخت

رصد ترافیک صبحگاهی در بزرگراه های پایتخت

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از شکل گیری ترافیک در برخی از معابر داخل شهری و بزرگراه های تهران در صبح چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

سرهنگ شریفی در پایان توصیه کرد: رعایت فاصله طولی با خودرو جلویی سبب میشود تا به محض مواجه شدن با خطر احتمالی، فرصت کافی برای کنترل خودروی خود را داشته باشید. لطفا با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی بین خطوط حرکت کنید.

کد مطلب 6902328

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