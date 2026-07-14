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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

خرید کلزا در آذربایجان شرقی از مرز ۲۶۵۰ تن گذشت

خرید کلزا در آذربایجان شرقی از مرز ۲۶۵۰ تن گذشت

تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: با ادامه برداشت کلزا در استان، تاکنون ۲ هزار و ۶۵۰ تن از این محصول خریداری شده و بیش از ۵۰ درصد مطالبات کلزاکاران نیز پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری، حدود ۳ هزار هکتار از اراضی استان آذربایجان شرقی به زیر کشت کلزا رفته است.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت این محصول، افزود: تا این لحظه، عملیات برداشت در حدود ۶۰ درصد از کل سطح زیر کشت استان با موفقیت انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با ارائه آماری از روند خرید محصول، تصریح کرد: در راستای تأمین نیاز صنایع روغن، تاکنون بالغ بر ۲ هزار و ۶۵۰ تن کلزا توسط بخش خصوصی و مراکز تعاونی روستایی خریداری شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات کلزاکاران تأکید کرد: فرآیند تسویه‌حساب‌ها با سرعت در حال انجام است و بیش از ۵۰ درصد از مطالبات کلزاکاران استان تاکنون به‌طور کامل پرداخت شده است.

شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی تمامی ظرفیت‌های خود را به کار گرفته تا روند برداشت و فروش محصول به شکلی بی‌نقص و با رعایت استانداردهای کیفی صورت گیرد.

کد مطلب 6887592

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