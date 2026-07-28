به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند آژیرهای هشدار در شهرکهای مجاور نوار غزه به صدا درآمده است.
بر اساس گزارشهای تکمیلی، فعال شدن این آژیرها در پی تشخیص اشتباه سامانههای هشدار بوده و هیچگونه حمله یا تهدید امنیتی تأیید نشده است.
رسانههای عبری از فعال شدن آژیرهای هشدار در شهرکهای مجاور نوار غزه خبر دادند؛ اما ساعاتی بعد اعلام شد این هشدار ناشی از تشخیص اشتباه بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند آژیرهای هشدار در شهرکهای مجاور نوار غزه به صدا درآمده است.
کد مطلب 6902229
نظر شما