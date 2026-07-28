به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند آژیرهای هشدار در شهرک‌های مجاور نوار غزه به صدا درآمده است.

بر اساس گزارش‌های تکمیلی، فعال شدن این آژیرها در پی تشخیص اشتباه سامانه‌های هشدار بوده و هیچ‌گونه حمله یا تهدید امنیتی تأیید نشده است.

