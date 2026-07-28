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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

آژیرهای هشدار در شهرک‌های اطراف غزه فعال شد

آژیرهای هشدار در شهرک‌های اطراف غزه فعال شد

رسانه‌های عبری از فعال شدن آژیرهای هشدار در شهرک‌های مجاور نوار غزه خبر دادند؛ اما ساعاتی بعد اعلام شد این هشدار ناشی از تشخیص اشتباه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند آژیرهای هشدار در شهرک‌های مجاور نوار غزه به صدا درآمده است.
بر اساس گزارش‌های تکمیلی، فعال شدن این آژیرها در پی تشخیص اشتباه سامانه‌های هشدار بوده و هیچ‌گونه حمله یا تهدید امنیتی تأیید نشده است.

کد مطلب 6902229

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