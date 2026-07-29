به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود برادران نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه، عملیات نشتیابی برای ۸ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از خطوط و شبکههای گازرسانی استان اجرا شده که در جریان آن، ۹ هزار و ۶۱ مورد نشتی سطحی (فوقانی)، ۲۸۶ مورد نشتی زیرزمینی و ۹۷ مورد نشت در ایستگاههای تقلیل فشار شناسایی و رفع شده است.
وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در صنعت گاز، تأکید کرد: این پایشهای مستمر نه تنها از بروز حوادث بزرگ و آسیب به تأسیسات جلوگیری میکند، بلکه فرصتی برای اصلاح عیوب پنهان و افزایش پایداری جریان گازرسانی به مشترکان فراهم میآورد.
برادران نصیری در ادامه با بیان اینکه برنامه منظم نشتیابی تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد با تکمیل این طرح، حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب از اتلاف گاز در شبکه جلوگیری میشود که گامی مؤثر در جهت بهینهسازی مصرف و ارتقای بهرهوری انرژی در استان محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت گاز گیلان در پایان، افزایش ضریب ایمنی شبکه، کاهش خطرات ناشی از نشت گاز و جلوگیری از قطعیهای ناخواسته را از دیگر دستاوردهای این عملیات برشمرد و بر تداوم بازرسیهای فنی در تمامی نقاط استان تأکید کرد.
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