به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای مستمر طرح‌های پایش شبکه گازرسانی استان، اظهار کرد: عملیات بازرسی فنی و نشت‌یابی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه شرکت گاز به شمار می‌رود و مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران به‌صورت مستمر در سراسر استان انجام می‌شود.

وی افزود: در سه‌ماهه نخست سال جاری، کارشناسان شرکت گاز موفق شدند بیش از یک‌هزار و ۶۷۰ کیلومتر از خطوط و شبکه‌های گازرسانی استان را پایش و نشت‌یابی کنند. همچنین عملکرد پیمانکاران این حوزه نیز به‌صورت روزانه ارزیابی و گزارش‌های مربوط برای پایش مستمر به واحدهای ذی‌ربط ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نتایج این عملیات بیان کرد: در این مدت، ۹ مورد نشتی زمینی و یک‌هزار و ۲۵۰ مورد نشتی هوایی در سطح شبکه گاز استان شناسایی شد که تمامی این موارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط نیروهای عملیاتی رفع شد.

طالبی با تأکید بر اهمیت این اقدامات تصریح کرد: شناسایی و رفع سریع نشتی‌ها علاوه بر افزایش ایمنی شبکه و حفاظت از جان و مال شهروندان، نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی، کاهش هزینه‌های تعمیراتی و حفظ پایداری جریان گاز برای مشترکان دارد.

وی اضافه کرد: استمرار بازرسی‌های فنی، اجرای دقیق برنامه‌های نشت‌یابی و بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی از اولویت‌های شرکت گاز استان است و این روند با هدف ارائه خدمات ایمن، پایدار و مطلوب به مشترکان ادامه خواهد داشت.