رحمان نیا: هوای استان زنجان خنک می شود

محمدرضا رحماننیا در گفتگوبا خبرنگار مهر ، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان زنجان اظهار کرد: آسمان استان در روزهای آینده صاف خواهد بود و وزش باد پدیده غالب در مناطق مختلف استان است.
وی با بیان اینکه از بعدازظهر بر شدت وزش باد افزوده میشود، افزود: در برخی مناطق، سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید خواهد رسید؛ از این رو به شهروندان توصیه میشود از تردد و توقف در کنار ساختمانهای نیمهکاره، داربستها و درختان فرسوده خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت دمای هوا در استان تصریح کرد: از فردا دمای هوا کاهش مییابد و شرایط جوی استان نسبت به روزهای اخیر خنکتر خواهد شد.
رحماننیا با اشاره به دمای فعلی شهر زنجان خاطرنشان کرد: هماکنون دمای شهر زنجان ۲۵ درجه سانتیگراد بالای صفر است و پیشبینی میشود دمای هوا در روز آینده نسبت به امروز کاهش یابد.
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