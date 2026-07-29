روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز گذشته روند کاهشی نسبی دماهای بیشینه در استان آغاز شده و امروز نیز انتظار داریم در نقاط مختلف همدان یک تا ۲ درجه کاهش دما رخ دهد و از فردا تا نیمه اول هفته آینده بهطور کلی ثبات نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.
وی با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: در مجموع آسمان همدان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در اواسط روز افزایش سرعت باد را بهویژه امروز و فردا در برخی مناطق شاهد خواهیم بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان همچنین درباره دماهای ثبتشده در شبانهروز گذشته بیان کرد: کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ و ۳۷ درجه سلسیوس گزارش شده است.
وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته بهار با ۱۳ درجه سلسیوس خنکترین ایستگاه استان بوده و ایستگاه اسدآباد با ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شده است و سرعت باد طی ساعاتی در شیرینسو به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید.
نظر شما