به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، مایک لی یکی از آن اسطوره‌های کارگردانی که از معدود کارگردان‌هایی است که هم شیر طلای ونیز و هم نخل طلای کن را برده، می‌گوید «مراقبت محبت‌آمیز» آخرین فیلمش خواهد بود.

گرچه فیلم‌های بزرگی که او از دهه ۸۰ میلادی تاکنون ساخته برای پر کردن یک کارنامه پربار کافی است، اما وی در مصاحبه با ایندی‌وایر فاش کرده که به میوزیت - بیماری‌ای که در آن سیستم ایمنی به عضلات حمله می‌کند - مبتلا شده و ساختن یک فیلم دیگر برایش بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا «مراقبت محبت‌آمیز» واقعاً آخرین فیلم او خواهد بود، گفت: فکر می‌کنم به احتمال زیاد، بله. فکر می‌کنم اینطور باشد.

این کارگردان ۸۳ ساله افزود: در ساخت این فیلم آخر هم خوش شانس بودم و خیلی‌ها کمک کردند. صبح که می خواهم بلند شوم ۲ نفر به من کمک می کنند و به همین دلیل احتمالاً کار بیشتری از من بر نمی‌آید. تازه کار روی صحنه که توان بیشتری می‌طلبد و نیاز به تحرک بیشتر دارد.

با دانستن اینکه این فیلم آخرین فیلم لی خواهد بود، منطقی است که او ماریون بیلی را به عنوان بازیگر نقش شخصیت اصلی «مراقبت محبت‌آمیز» انتخاب کرد. بیلی بازیگری است که به مدت طولانی همکار او بوده و در ۶ فیلم لی بازی کرده و این اولین نقش اصلی او خواهد بود. همکاری آنها از بیش از ۴ دهه پیش شروع شده که نمایش صحنه‌ای «غاز-جوش‌ها» در سال ۱۹۸۱ اولین آن بود.

لی یکی از فیلمسازان بزرگ زنده است و ۵ بار برای فیلمنامه نویسی و ۲ بار برای کارگردانی («رازها و دروغ‌ها»، «ورا دریک») نامزد اسکار شده است. وی همچنین برای فیلم «رازها و دروغ‌ها» کاندیدای بفتای بهترین کارگردانی شد و سال ۲۰۰۴ برای کارگردانی فیلم «ورا دریک» برنده بفتا شد.

این نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر بریتانیایی از جمله فیلمسازان افسانه‌ای است که هنوز در میان ما هستند و نوعی کلاسیک‌گرایی در نحوه کارگردانی آنها وجود دارد که در این دوران رو به زوال است. نام‌هایی مانند کلینت ایستوود، مارتین اسکورسیزی، ریدلی اسکات، برایان دی پالما، وودی آلن و استیون اسپیلبرگ از جمله این چهره‌ها هستند.

از دیگر آثار برجسته او می‌توان به «برهنه»، «زندگی شیرین است»، «سالی دیگر»، «خوشبخت»، «همه یا هیچ»، «وارونه» و اخیراً «حقایق تلخ» اشاره کرد.

«مراقبت محبت‌آمیز» قرار است پس از نمایش در جشنواره‌های پاییزی تلوراید، جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو و جشنواره فیلم نیویورک، از ۴ دسامبر اکران شود.