به گزارش خبرنگار مهر، بی بی سی اعلام کرد "بی‌غم" مایک لی که اولین بار در دنیا فوریه پیش در پنجاه و هشتمین جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد، دیروز برای نخستین بار در بریتانیا در مدرسه فیلم لندن نمایش داده شد.





مایک لی

لی 65 ساله که فیلم‌های او عموما فضایی رئالیستی و سرد دارند، با فیلم جدید خود که یک کمدی است منتقدان سینما را شگفتزده کرده است. سازنده فیلم‌های "رازها و دروغ‌ها" و "ورا دریک"، درباره "بی‌غم" که یک فیلم کمدی مبتنی بر بداهه‌پردازی است، گفت: "دیدن این فیلم مردم را خوشحال می‌کند."

لی در عین حال با اشاره به اینکه دوست دارد تماشاگران بیشتری فیلم او را بینند، این واقعیت را که بازار سینما تحت‌الشعاع هالیوود قرار دارد "تاسف‌بار" توصیف کرد و گفت: "نباید خودتان را در برابر هالیوود کوچک کنید. ما باید فیلم‌هایمان را همان جور که می‌خواهیم و با همان موضوعاتی که می‌خواهیم بسازیم، نه اینکه کارمان شبه هالیوودی باشد."

سالی هاوکینز بازیگر اصلی "بی‌غم" برای این فیلم برنده جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن از جشنواره برلین شد. او در این فیلم نقش زنی سی و چند ساله و معلم یک مدرسه ابتدایی را بازی می‌کند که حضورش در تمام مدت باعث شادمانی است.

لی در نشست مطبوعاتی فیلم خود در جشنواره برلین از آن به عنوان فیلمی کمدی با جنبه‌ای تاریک یاد کرد و گفت: "دنیا در مسیری مناسب قرار ندارد، اما خیلی از آدم‌ها به نوعی با آن کنار می‌آیند. کار من این است که مردم را همان طور که هستند نشان بدهم." فیلم سینمایی "بی‌غم" از 18 آوریل در بریتانیا اکران عمومی می‌شود.

لی برای "رازها و دروغ ها" 1996، "واژگون" 1999 و "ورا دریک" 2004 در مجموع پنج بار نامزد اسکار بود. فیلمساز بریتانیایی در 1993 برای فیلم "برهنه" جایزه بهترین کارگردان جشنواره کن را برد و در 1996 برای "رازها و دروغ ها" برنده جایزه نخل طلا شد. او سال 2004 نیز با "ورا دریک" جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز را از آن خود کرد.