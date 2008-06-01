به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد جشنواره فیلمنامه‌نویسان سال 2008 با حضور نویسندگان برتر دنیا از اول تا سوم ژوئیه (11 تا 13 تیر) در شهر چلتنهام بریتانیا برگزار می‌شود.

این جشنواره در سه سال اخیر با کنار هم قرار دادن گروهی از فیلمنامه‌نویسان و دست‌اندرکاران صنعت سینما به یک رویداد مهم در تقویم سینمایی جهان تبدیل شده است. لی اخیرا فیلم "بی‌غم" را روی پرده داشت که با استقبال منتقدان و تماشاگران روبرو شد و سالی هاوکینز بازیگر اصلی فیلم او جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن از جشنواره برلین را برد.

لی 65 ساله که فیلم‌های او عموما فضایی رئالیستی و سرد و در عین حال بداهه‌وار دارند، در حوزه تئاتر و سینما بسیار باسابقه است. او برای "رازها و دروغ ها" 1996، "واژگون" 1999 و "ورا دریک" 2004 در مجموع پنج بار نامزد اسکار بوده است.

فیلمساز بریتانیایی در 1993 برای فیلم "برهنه" جایزه بهترین کارگردان جشنواره کن را برد و در 1996 برای "رازها و دروغ ها" برنده جایزه نخل طلا شد. او سال 2004 نیز با "ورا دریک" جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز را از آن خود کرد.

از دیگر چهره‌هایی که در سومین جشنواره بین‌المللی فیلمنامه‌نویسان سخنرانی می‌کنند می‌توان به گی‌یرمو دل تورو، پیتر مورگان، دبورا موگاک، لوسی پربل، جین ترانتر، پیتر کاسمینسکی، لورا مکی، سام بین و جسی آرمسترانگ، رابی موریسن و جان تاملینسن اشاره کرد.

در دومین دوره جشنواره فیلمنامه‌نویسان بیش از 600 فیلمساز شامل نویسنده، تهیه‌کننده، سرمایه‌گذار، مدیران اجرایی و دانشجویان از 14 کشور شرکت کردند. شعبه جنوب غربی نشریه اسکرین، هیئت چلتنهام و هیئت فیلم بریتانیا از جمله حامیان مالی این جشنواره هستند.