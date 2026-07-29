افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات عشایر اردبیل نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد در جلسه هماهنگی با رؤسای ادارات شهرستانی و همکاران ستادی اظهار کرد: اعتبارات حمایتی دولت افزایش چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به نقش کلیدی عشایر در تأمین امنیت غذایی و جهش تولید افزود: امسال سهم عشایر غیور استان از تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۵، مبلغ ۶۷ میلیارد تومان تعیین شده است.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات نسبت به سال گذشته است که نویدبخش شکوفایی اقتصاد در مناطق عشایری خواهد بود.

پیرجاهد خاطرنشان کرد: طرح توزیع این اعتبارات به شهرستان‌ها ابلاغ شده است و عشایر واجد شرایط می‌توانند بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه، برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات به ادارات امور عشایر شهرستان خود مراجعه کنند.