افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات عشایر اردبیل نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد در جلسه هماهنگی با رؤسای ادارات شهرستانی و همکاران ستادی اظهار کرد: اعتبارات حمایتی دولت افزایش چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به نقش کلیدی عشایر در تأمین امنیت غذایی و جهش تولید افزود: امسال سهم عشایر غیور استان از تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۵، مبلغ ۶۷ میلیارد تومان تعیین شده است.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: این رقم نشاندهنده افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات نسبت به سال گذشته است که نویدبخش شکوفایی اقتصاد در مناطق عشایری خواهد بود.
پیرجاهد خاطرنشان کرد: طرح توزیع این اعتبارات به شهرستانها ابلاغ شده است و عشایر واجد شرایط میتوانند بر اساس شیوهنامههای مربوطه، برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات به ادارات امور عشایر شهرستان خود مراجعه کنند.
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