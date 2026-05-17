به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد عصر یکشنبه بهمراه ابراهیم فهیمی نماینده مردم پارس آباد،بیله سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی و علی لطفی فرماندار پارسآباد، در بازدید از مناطق سیل زده پارسآباد اظهار کرد: تسهیلات اضطراری، تأمین لولههای آشامیدنی و پوشش بیمهای دام، برای سیل زدگان عشایر مغان ضروری است.
وی با اشاره به تلفات بیش از ۲۰۰ رأس گوسفند متعلق به سه خانواده عشایری محمدکندی گفت: تسهیلات تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۵ در نخستین فرصت و با اولویت به این آسیبدیدگان پرداخت میشود.
مدیرکل امورعشایری استان اردبیل با تأکید بر اینکه این کمکها تمام خسارتهای واردشده را پوشش نمیدهد، افزود: نبود بیمه، سرمایه دامی عشایر را هنگام رویارویی با بلایای طبیعی نابود میسازد.
پیرجاهد در خصوص برطرف ساختن دشواریهای زیربنایی ییلاق لولهدره نیز یادآور شد: لولههای لازم برای بازسازی سریع شبکه آب آشامیدنی این منطقه تأمین و تحویل داده میشود.
