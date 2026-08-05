به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد در نشست هماهنگی با معاون آمار، نقشه و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اظهار کرد: اجرای طرح برداشت اطلاعات مکانمحور عشایر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از هفته آینده در ۱۵ استان کشور آغاز میشود، افزود: این اطلاعات برای تهیه اطلس عشایری، شناسایی وضعیت جمعیتی، ثبت امکانات عشایر در ییلاق و قشلاق و برنامهریزی دقیق در راستای حفظ و حمایت از جامعه عشایری ضروری است.
مدیر کل امور عشایر استان اردبیل همچنین بر لزوم هماهنگی و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در اجرای این طرح ملی تأکید کرد.
در همین راستا، موسی عبادی، معاون آمار، نقشه و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز با اشاره به نقش مهم عشایر در تأمین امنیت غذایی و امنیت ملی، خواستار تجمیع نقشههای تولیدشده توسط دستگاههای اجرایی در سازمان مدیریت و برنامهریزی شد.
وی افزود: این اقدام ضمن کاهش زمان و هزینه، در اجرای سرشماریها و بهروزرسانی نقشه پایه ۳۵ شهر استان نقش مهمی خواهد داشت.
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