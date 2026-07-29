به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی در تشریح جزئیات مباحث مطرح شده در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رئیس کل بانک مرکزی، گفت: در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مشکلات عدیده‌ در کنترل بازار ارز، قیمت کالاهای اساسی و اقلام موجود در بازار مورد ارزیابی قرار گرفت و نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند تا به تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز منتهی شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در یک سال پر التهابی که داشتیم صنایع مهمی آسیب دیدند که بر التهابات ارزی دامن زد و تلاش‌هایی هم انجام شد که خسارات ناشی از این شوک به بازار به حداقل ممکن برسد.

وی یادآور شد: کارخانه داران مطالباتی در خصوص ثبت سفارش دارند که از وزارت صمت انتظار داریم بعد از گذشت ۴ ماه که از عدم ثبت سفارش‌ها می‌گذرد در گام نخست دلیل نیاز این کارخانجات به ثبت سفارش را مورد بررسی قرار دهند و در مرحله دوم نسبت به صدور مجوز برای آنها تصمیم گیری شود.

سعیدی خاطرنشان کرد: ما از رئیس کل بانک مرکزی خواستیم که در اولویت بندی که برای صنایع انجام می‌دهند به گونه ای اقدام شود که صف انتظار به حداقل برسد چراکه برخی کارخانجات ارز با منشا بیرونی دارند و می‌توانند از طریق آن نیاز داخلی را تامین کنند اما کمتر به آنها اجازه داده می شود که به این امر مبادرت ورزند بنابراین از رئیس کل بانک مرکزی خواستیم تا در این زمینه سخت‌گیری نکنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: در نهایت قرار شد کمیته مشترک کمیسیون صنایع و معادن و معاون ارزی بانک مرکزی تشکیل شده تا عرضه و تقاضا در این حوزه به گونه‌ای تنظیم شود که فشار به واحدهای تولیدی کاهش یابد، از سوی دیگر افزایش قیمت ارز هم نداشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بر اساس آنچه در نشست با رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد اراده این بانک بر تسهیل امور است بنابراین امیدواریم خروجی کمیته مذکور باعث نیل به نقطه مطلوب در تامین ارز مورد نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان شود.