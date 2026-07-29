به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی صبح چهارشنبه در دیدار با حجتالاسلام کریمیتبار، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، با اشاره به اهداف سفر خود به این استان اظهار کرد: ایلام برای ما اهمیت ویژهای دارد و در این سفر دو مأموریت اصلی را دنبال میکنیم؛ مأموریت نخست، نظارت بر زیرساختهای ارتباطی مراسم باشکوه اربعین حسینی و مأموریت دوم، افتتاح پروژههای توسعهای حوزه ارتباطات استان است.
وی با تمجید از تلاشهای شبانهروزی مسئولان ارشد استان افزود: در جلسات متعدد هماهنگی اربعین، استاندار ایلام همواره با روحیه جهادی و گزارشهای دقیق عملکردی حضور مییافت که خروجی این پیگیریها، مصوبات و دستورات راهگشایی بود که امروز برای بررسی میدانی و استمرار آنها به استان سفر کردهایم.
وزیر ارتباطات با اشاره به پایداری شبکهها با وجود تلاشهای مخرب دشمن گفت: به صورت زمینی در منطقه حضور یافتیم تا مسائل را از نزدیک رصد کنیم؛ خوشبختانه با تلاش جهادی همکاران و با محوریت و مدیریت میدانی استاندار، اختلالات ناشی از حملات سایبری و فنی دشمن به طور کامل برطرف شده است و شبکه در پایداری کامل قرار دارد.
وی در ادامه از یک کلانپروژه ارتباطی در استان پرده برداشت و تصریح کرد: امروز به طور رسمی ۷۸ پروژه ارتباطی با اعتباری بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان در استان ایلام به بهرهبرداری میرسد که گام بلندی در جهت عدالت ارتباطی و تقویت زیرساختهای منطقه است.
وزیر ارتباطات در پایان با تأکید بر استمرار قطار توسعه کشور خاطرنشان کرد: کشور با قدرت در مسیر پیشرفت قرار دارد و حتی شرایط سخت و جنگ روانی دشمن نیز نتوانسته این روند را متوقف کند. بدون شک حمایتهای ائمه جمعه و مردم عزیز از خادمان خود در دولت، بزرگترین مایه دلگرمی ما در مسیر خدمترسانی است.
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