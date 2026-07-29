حمایت کمیسیون فرهنگی مجلس از قرارگاه ملی مسجد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این کمیسیون با حجت الاسلام حاج‌ علی ‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، گفت: در این نشست که در راستای انجام مسئولیت‌های نظارتی کمیسیون فرهنگی برگزار شد، موضوعات مهمی از جمله بحث قرارگاه ملی مسجد و ضرورت حمایت از حرکت‌های مردمی در حمایت از مسجد مورد بحث و بررسی و تأکید اعضای کمیسیون و رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور قرار گرفت.

تاکید بر حفظ ساختار مردمی و نقش خیرین و فعالان محلی در اداره مساجد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در این راستا دغدغه‌های رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور درخصوص سازوکار حمایت از قرارگاه ملی مسجد با حفظ ساختار مردمی مسجد و اداره مسجد توسط مردم مورد تأکید قرار گرفت. با توجه به اهمیت نقش مردم در حفظ مساجد در طول تاریخ و جایگاه مردم در مدیریت مساجد، تأکید شد که قرارگاه ملی مسجد صرفا مسئولیت پشتیبانی از برخی از فعالیت‌های قانونی و فرهنگی مساجد را به عهده دارد و حفظ و اداره مساجد با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، خیرین، مومنین، متنفذین و فعالان فرهنگی اجتماعی محلات صورت خواهد گرفت. با توجه به ضرورت حمایت و پشتیبانی نیز مقرر شد قرارگاه ملی مسجد نسبت به پیگیری برای تقویت تأمین و همچنین معرفی امام جماعت به محلات شهرها و روستاها تأکید شود.

اولویت احیای مساجد با تمرکز بر تامین و معرفی امام جماعت در شهرها و روستاها

راستینه گفت: با توجه به اینکه در برنامه هفتم ضرورت معرفی امامان محله و جماعت توسط حوزه‌های علمیه و قرارگاه ملی مسجد مورد تأکید قرار گرفته است، اعضای کمیسیون فرهنگی نیز تاکید کردند با هماهنگی ارکان قرارگاه ملی مسجد و ارکان پشتیبانی از مساجد و دستگاه‌های متولی باید تمرکز بر مسئله تأمین امام جماعت برای مساجد و معرفی به شهرها و روستاها، به‌عنوان اولویت مهم احیای مساجد مورد توجه جدی قرار بگیرد.